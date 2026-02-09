蔡幸娟女兒太美暴紅漲粉8萬！突宣布「消失社群」原因曝

娛樂中心／張予柔報導



淡出演藝圈超過10年的59歲凍齡歌手蔡幸娟，被封為「小鄧麗君」，雖然鮮少曝光，但女兒Amanda近日卻意外成為網路焦點。不到兩個月，她在社群平台Threads上粉絲數暴漲近8萬人，憑藉亮眼外型、幽默自嘲風格與奢華日常，吸引大批網友關注。然而，人氣急升之際，Amanda在昨（8）日無預警宣布將暫時離開社群平台，原因是希望將心力回歸學業與策劃募款活動。









Amanda常分享奢華生活與穿搭，，文字風格幽默風趣，近日身分曝光竟是歌手蔡幸娟的女兒，引發網友熱議。（圖／翻攝自 Threads）

Amanda平時喜歡在社群分享奢華生活日常與穿搭，文字風格幽默風趣，曾寫下「我媽知道應該會把我打成畸形兒」、「媽媽說養我一隻猴子已經很累了」等貼文，讓粉絲在羨慕其生活條件的同時，也能感受到她的親民與可愛。她在社群上曬出美國生活、私人飛機、奢華禮服與高貴居家格局，成功吸引網友目光，但她始終未公開母親身分。直到近期才被網友起底，原來她是歌手蔡幸娟的女兒，讓她的網路討論度更高。





Amanda宣布暫別社群專心讀書與策劃募款活動，粉絲紛紛支持她的善良與決定。（圖／翻攝自 Threads）

然而，仍是學生的Amanda昨（8）日透露，將暫時離開社群平台一陣子，「我決定先專心讀書+好好來策劃一下這次賣衣服／飾品的募款活動」，計畫於六月至九月間執行。她感性寫道「你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，我真的感受到了很多溫暖」。此舉動不僅展現她善良又活潑的性格，也讓粉絲對她的暫停決定表示理解與支持。





蔡幸娟憑藉〈星星知我心〉等歌紅遍東南亞，被封為「小鄧麗君」，如今退休生活閒適，女兒亭亭玉立，母女生活溫馨又低調。（圖／翻攝自 Threads）

據了解，蔡幸娟當年憑藉〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等暢銷歌曲紅遍東南亞，被封為「中國娃娃」與「小鄧麗君」。2003年，她與電視節目製作人謝孔忠結婚，育有一女，但五年後離婚，由她獨自撫養女兒長大。2011年淡出演藝圈後，蔡幸娟鮮少出現在鏡頭前。幾年前，她以3億多元購入台北市「元大柏悅」豪宅，與連戰夫婦為鄰。如今女兒亭亭玉立，蔡幸娟偶爾在社群分享旅遊照片，享受優雅閒適的退休生活，生活畫面相當溫馨。





