蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光

歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。

Amanda常在社群分享奢華生活，並搭配幽默文字，吸引不少粉絲關注。面對接踵而來的注目，她打算專心讀書，暫離社群平台，「謝謝你們一直以來的暖心話、創意的誇獎，還有謝謝願意跟我聊天的你們。」自嘲在大學沒什麼朋友，「你們讓我學到了很多，也讓我更懂得感恩，我真的感受到了很多溫暖。」

不過Amanda坦言，她太容易分心，使用社群的時間有點誇張，決定專注在課業，所以她可能有一陣子不會上Threads，「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我。」而在與媽媽聊過後，Amanda預計在畢業後，估計六月到九月之間，將便宜售出衣服和飾品，策畫募款活動，讓大家捐款的同時，也順便挑自己喜歡的東西，讓活動更加單純、有意義。

Amanda被起底為蔡幸娟的女兒。（圖／翻攝自臉書）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導