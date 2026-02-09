蔡幸娟白富美愛女爆紅！粉絲暴增7萬…突宣布「消失社群」原因曝光

娛樂中心／綜合報導

蔡幸娟曾唱紅〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等歌曲，有「中國娃娃」、「小鄧麗君」之稱，並二度入圍金曲歌后。近年淡出演藝圈的她，鮮少公開露面，大多透過社群平台分享生活點滴。近日，她與前夫謝孔忠的愛女Amanda（蛋蛋，謝方易）在Threads爆紅，短短2個月吸引7萬名粉絲追蹤；不過她昨（8）日突然宣布將暫離平台一段時間，原因也隨之曝光。

蔡幸娟愛女Amanda近日爆紅。（圖／翻攝自蔡幸娟臉書）

Amanda去年12月起在社群平台分享日常，儘管生活條件優渥，但風格自然不做作，字裡行間更流露出真誠與善良，因此圈粉無數。她日前回顧粉絲人數暴增一事，謙虛寫下：「第一次在一夕之間這麼多人關注我的生活，我知道我是因為高調發文才有流量的，但謝謝你們回我回覆的都那麼友善，你們真的讓我好喜歡脆。」

Amanda「白富美」形象吸引大批粉絲追蹤。（圖／翻攝自Amanda Threads）

Amanda「白富美」形象吸引大批粉絲追蹤。（圖／翻攝自Amanda Threads）

不過她昨日突然發文透露，近期決定將重心放在課業上，同時也想專心策劃公益募款活動，因此暫時離開社群平台，預計6月大學畢業後再回歸，還自嘲「我如果之後又回來發文，我就是小丑，請公審我」。貼文一出，網友紛紛送上祝福「祝人美心善的妳一切順利」、「唸書+策劃的過程也要好好休息哦」、「你這裡真的是一片淨土，期待你亮麗回歸」。

