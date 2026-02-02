蔡康永悼大S「妳本應被好好疼愛」！嘆故友命運「註定堅強」惹淚崩

蔡康永悼念大S。鄒保祥攝

女星大S（徐熙媛）離世滿周年，蔡康永今（2日）在臉書發文，字句充滿不捨與敬意。他望著大S的紀念雕像，感嘆銅與大理石雖然是堅強的材料，卻也映照出好友的一生：「妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。」

蔡康永曬出大S雕像的照片，只見雕像輕閉雙眼，感受微風吹拂，他在文中溫柔喊話：「那就堅強吧，吾友。」並強調大S留下的美麗痕跡即便死亡也無法抹去，形容這是一份「最美的堅強」。

大S紀念雕像。鄒保祥攝

大S紀念雕像於金寶山舉行揭幕儀式，這座雕像是由具俊曄親自設計，象徵妻子純潔與堅毅的精神，小S致詞時特別感謝姐夫具俊曄在姐姐人生最後3年給予的溫柔，表示只要想到姐姐離世前，身邊陪伴的是一個真心愛她、不求回報的男人，悲傷的心就能平靜。

