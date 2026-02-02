蔡康永悼念大S！感嘆她「本該被疼愛」：死亡也抹不去美麗痕跡

蔡康永與S家、具俊曄及圈內好友一同與大S雕像合照，（圖／經紀公司提供）





女星大S（徐熙媛）今（2日）迎來離世周年忌日，下午在金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，演藝圈不少好友前往見證，而紀念雕像由丈夫具俊曄與S媽及小S一同揭開，具俊曄也在晚間公開親筆信，訴說對亡妻的思念，讓眾人看了十分鼻酸，而與S家交情頗深的蔡康永也在社群發文，一同悼念這位永遠的巨星。

蔡康永稍早在社群曬出大S紀念雕像的照片，感嘆雕像中的銅與大理石，都是堅強的材料。他回想起白天望著大S雕像的心情，不禁在心裡暗暗嘆息：「你應該被好好疼愛的，但命運終究安排你要一直堅強。那就堅強吧，吾友。」同時也強調大S所留下的那些美麗的痕跡，即使死亡，也無法抹去，「沒有比這更美的堅強了。」

蔡康永坐在小S身旁一同見證揭幕時刻。（圖／經紀公司提供）

事實上，蔡康永過去與大S在《康熙來了》有過合作，先前小S邀請群星一同寫下「大S影響我最深的一件事」時，蔡康永也表示：「徐熙媛總是用最絕對的語氣，回答我的各種猶豫不決」，為此他十分想念被大S鼓勵的感覺，如今好友離世週年，他也寫下最深的告別，希望她在另一個世界一切安好。



