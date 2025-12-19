蔡康永拉小S回正軌 開心S媽被金鐘獎鼓勵到

蔡康永19日出席富邦美術館年度三大重量級展覽活動。（池宗玲攝）

小S徐熙娣2月面臨姊姊大S徐熙媛病逝，便向節目告假，直到10月中才在好友蔡康永的陪伴下出席第60屆金鐘獎頒獎典禮。蔡康永19日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動，透露看到小S在典禮後漸漸恢復以往模樣，相當欣慰。

蔡康永昨說，他不捨小S一直陷於喪姊的悲傷中，想藉由金鐘獎將小S拉回過往的生活軌道，「那是我試著讓她回到生活軌道的一次嘗試，所以我比較細心規劃那次見面。會後看到她漸漸重新回到生活軌道，內心非常高興，很慶幸我沒有錯過這個機會，希望可以讓她一步步的回到她原來所熱愛的工作跟所習慣的生活」。

小S獲頒金鐘獎「綜藝節目主持人」後把獎座獻給S媽（黃春梅），蔡康永看到S媽開箱獎座的影片，感到十分開心，「感覺徐媽媽真的有被這個獎鼓勵到，這很重要。就像基金會主人在小孩過世後，靠著身邊的藝術家好朋友們分散心思，希望人能在悲傷的時候做一些熱愛的事情，分散心思、走出悲傷，希望大家可以得到這個力量」。

另，蔡康永昨現身時，身形較1個多月前消瘦不少；他坦言變瘦許多，瘦了幾公斤？他低調不願透露數字，僅說：「很多。」便在工作人員帶領下前往美術館會場。