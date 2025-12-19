蔡康永暴瘦現身！ 鬆口小S近況「開心S媽有被鼓勵到」

蔡康永19日參加富邦美術館展覽活動，身材明顯消瘦，10月陪伴小S徐熙娣出席金鐘60的他，分享當時的準備過程，也欣慰小S在典禮後，漸漸走出失去姐姐大S（徐熙媛）的傷痛，恢復以往狀態。

蔡康永出席美術館活動，提及小S（圖／小娛樂）

蔡康永細心規劃小S復出金鐘60的環節，嘗試讓小S恢復到原本生活軌道，「很慶幸我沒有錯過這個機會，希望可以讓她一步步的回到她原來所熱愛的工作跟所習慣的生活。」

小S在金鐘60拿下綜藝節目主持人獎，感言中提到希望將獎項獻給媽媽，希望能夠鼓勵到對方。蔡康永表示，日前看到S媽開箱獎座的影片，非常開心，感覺徐媽媽有被獎項鼓勵到，也鼓勵人在悲傷時，做一些熱愛的事情，「分散心思、走出悲傷，希望大家可以得到這個力量。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導