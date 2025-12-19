蔡康永暴瘦現身！曝「小S私下暖舉」見S媽感動收金鐘獎吐真實心情

記者林汝珊／台北報導

蔡康永今（19日）出席展覽活動，被發現明顯消瘦不少，本人也證實確實瘦了不少，不過瘦下幾公斤則未透露。坦言自己近來較少出現在螢光幕前，原因其實很單純，「因為我沒有節目。」也談及好友小S（徐熙娣）的狀態。

蔡康永談與小S的互動。（圖／記者林汝珊攝影）

談到與小S的互動，蔡康永表示金鐘獎後兩人一直保持聯絡，金鐘獎那次其實是想試著讓她回到生活軌道，所以有特別用心規劃了一下，「看到她重新回到生活的軌道，我真的非常高興」，希望小S能一步一步回到她原本熱愛的工作與熟悉的生活節奏。

廣告 廣告

蔡康永也自爆日前辦展覽時，小S特地送上超大的花籃，還附上一張「比我畫還大的卡片」，結果有兩位年輕人看上那兩張卡片想購買，讓蔡康永忍不住打趣回應：「不要侮辱我的畫，你們可不可以先買我的畫，我把卡片送你。」事後對方裱框完成，卻只裱了小S寫的卡片、沒有裱他的畫，還拍照上傳IG，蔡康永也笑著把這件事分享給小S看。

此外，蔡康永也提到，日前看到徐媽媽開箱金鐘獎座時，自己也感到相當開心，徐媽媽真的有被這個獎鼓勵到，感性表示：「悲傷的時候，做熱愛的事情來分散心思，走出悲傷，希望大家可以得到這力量。」

更多三立新聞網報導

鍾欣凌脫口陳意涵「小內內」她一句話笑翻 曝安心亞私下真面目

繼SHINee KEY後又一人！大咖YTR捲「打針阿姨風波」宣布全面停工

扯！網紅Meg聯名Pingu狂嫌「好噁」嫌棄臉全被拍 遭炎上急下架影片

金世正揹8公斤拍戲出事！姜泰伍裸身上陣「好委屈」原因曝光

