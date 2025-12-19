蔡康永暴瘦現身！親揭「小S恢復現況」因1事激動喊：不要污辱我的畫

蔡康永出席「步入永恆」特展開幕記者會。（圖／記者黃雅琪攝影）





蔡康永跨刀錄製語音導覽，今（19）日出席「步入永恆」特展開幕記者會，談及與小S（徐熙娣）10月在金鐘獎合體頒獎，《康熙來了》經典組合重現感動眾人，他說自此之後依然有保持聯繫，而他暴瘦現身坦言減了好幾公斤，實際數字沒有透露。

蔡康永透露瘦了很多。（圖／記者黃雅琪攝影）

蔡康永透露瘦了很多。（圖／記者黃雅琪攝影）

蔡康永笑說，很少出現在幕前是因爲沒有主持節目，有喜歡的活動和展覽還是會出席：「金鐘獎之後我有跟小S保持聯絡，金鐘獎是一個我試著要讓她回到生活軌道上的一次嘗試，所以我比較細心的規劃那一次的見面，我看到她重新回到生活軌道，我非常高興，所以我沒有錯過這個機會就繼續跟她保持聯絡，希望讓她可以一步一步地回到她原來所熱愛的工作、所習慣的生活，我有跟她保持聯絡。」

廣告 廣告

蔡康永對小S恢復生活狀態感到很開心。（圖／記者黃雅琪攝影）

蔡康永對小S恢復生活狀態感到很開心。（圖／記者黃雅琪攝影）

蔡康永與小S私下常常傳簡訊聊天，他分享一件有趣的事，最近他在辦展覽時收到小S送來的大型花籃、卡片：「比我畫還大的卡片，後來有兩個年輕人想買那兩張卡片，我說『不要污辱我的畫，你們可不可以先買我的畫，我把卡片送你！』」他們買下畫後沒有裱框，反倒是裱框了小S寫的卡片：「（他們）拍照傳IG，我有給S看這件事！」

主持人小S和派翠克以東森綜合《小姐不熙娣》獲頒第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，蔡康永透露S媽（黃春梅）開箱金鐘獎座時有被鼓勵到：「看S媽開箱我很開心，悲傷的時候做熱愛的事情來分散心思、走出悲傷，希望大家可以得到這力量。」



【更多東森娛樂報導】

●小S錄音室痛哭畫面！具俊曄「現身陪伴」真相曝光

●遭批跟大S孩子搶汪小菲家產！馬筱梅秀「7個月孕肚」正面反擊

●林采緹化身情趣用品女王 堅持「與男友試用」才量產

