蔡康永暴瘦現身！認為小S參加金鐘獎 曝好友粉絲驚人之舉

【緯來新聞網】蔡康永特地為「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」特展錄製語音導覽，昨（19日）出席開幕記者會，暴瘦一圈，但未透露掉了幾公斤，同時分享與小S（徐熙娣）金鐘獎後始終保持聯絡，日前小S拿到的主持人獎座終於送到了，S媽看完感動不已，他說：「我覺得悲傷的時候，就是做一些，我們熱愛的事情來分散心思。」

蔡康永瘦了不少。（圖／記者陳明中攝）

小S自姊姊大S（徐熙媛）今年2月過世後，暫別演藝圈，直到10月勇敢現身金鐘獎，和蔡康永「康熙來了」世紀合體。蔡康永表示當初為了小S才點頭答應邀約，回憶當時：「金鐘獎是一個我試著要讓她回到生活軌道上的一次嘗試，所以我比較細心的規劃了那一次的見面。」



看到小S越來越好，蔡康永非常高興，希望好友能重拾熱愛的工作、跟習慣的生活。



小S當時拿獎直言，想填補媽媽心中的洞，日前分享S媽收到金鐘獎座的影片，蔡康永看到影片後很欣慰，「沒想這麽久才收到獎座，我已經忘記這件事情了」。

廣告 廣告

蔡康永真要被小S粉絲笑哭。（圖／記者陳明中攝）

他認為S媽能被獎座鼓勵到很重要，「我覺得悲傷的時候，就是讓自己能夠做一些，我們熱愛的事情來分散心思、走出悲傷，我希望大家可以得到這個力量」。



蔡康永於10月實在「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」有展出，小S特別送花祝賀，還附上一張巨大卡片。他透露，有2個美國年輕人，竟說要買下小S的卡片，傻眼：「我說你們不要侮辱我的畫，你們可不可以先買我的畫，我把卡片送給你。」



事後還真的履行約定，將卡片送出，他苦笑：「最近他們把它裱框好了掛在墻上，沒有掛我的畫！掛著小s這張卡片！」小S得知此事和照片，開心死了。

蔡康永講話鼓舞人心。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

郎祖筠被罵渣女！奪58歲金馬男星初吻 遭控訴「用完就丟」

C.T.O.薛恩推個人EP秀肌肉 温嵐、TORO讚：偶像實力派