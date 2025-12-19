蔡康永曝小S出席金鐘獎後狀態 有望回到正常生活軌道

蔡康永19日出席美術館活動。（池宗玲攝）

10月陪伴小S徐熙娣出席第60屆金鐘獎頒獎典禮的蔡康永，日前提及他為了讓小S儘早撫平喪姊傷痛，極力的安排小S以適當狀態參與金鐘盛會。他今（19日）參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動，透露看到小S在典禮後漸漸恢復以往模樣，相當欣慰。

蔡康永說，金鐘獎是他試著要讓小S活到生活軌道的嘗試，「我細心的規劃了那一次的見面，我看到她重新回到生活軌道以後非常高興，很慶幸我沒有錯過這個機會，希望可以讓她一步步的回到她原來所熱愛的工作跟所習慣的生活」。

蔡康永身形明顯消瘦，坦言減重好幾公斤。（池宗玲攝）

小S獲頒金鐘獎「綜藝節目主持人獎」後把獎座獻給S媽（黃春梅），蔡康永日前看到S媽開箱獎座的影片，感到十分開心，「感覺徐媽媽真的有被這個獎鼓勵到，這很重要。就像基金會主人在小孩過世後，靠著身邊的藝術家好朋友們分散心思，希望人能在悲傷的時候做一些熱愛的事情，分散心思、走出悲傷，希望大家可以得到這個力量」。

