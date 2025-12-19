蔡康永自曝賣畫遭羞辱 小S見照片反應曝光

蔡康永今出席展覽活動。（圖／侯世駿攝）

蔡康永今（19）日參加富邦美術館年度三大重量級展覽活動。上次露面是在金鐘獎與小S合體頒獎，他澄清，自己少在螢光幕前亮相，純粹是因為沒有節目主持，而非刻意不現身。他也透露，典禮後與小S仍有保持聯絡。看到S媽收到金鐘獎獎盃的模樣，蔡康永感動地表示：「看到她開箱我好開心喔，徐媽媽真的有被這個獎給鼓勵到，這很重要。」

蔡康永透露與小S有保持聯絡。（圖／侯世駿攝）

蔡康永透露，金鐘獎是他試圖讓小S逐步回到生活軌道的一次嘗試，因此特別細心規畫了見面過程。他說：「看她重新回到生活軌道非常高興，所以我沒有錯過這個機會，我就繼續跟她保持聯絡，希望讓她可以一步一步的，回到他原本所熱愛的工作跟所習慣的生活。」

先前蔡康永在台北藝博會舉辦個人畫展，當時小S送了一個大花籃和卡片給他，有兩位前來的美國年輕人表示想買卡片，被蔡康永噹：你們不要侮辱我的畫，可不可以先買我的畫，我把卡片送給你。」沒想到事後對方將卡片裱框掛在牆上，並未掛畫，還拍照分享到IG，「所以我有給S看這個照片，她很開心」。

