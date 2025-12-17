蔡康永鬆口合體小S真實心境！ 淚憶大S離世：以為會活得比我久

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初因病驟逝日本，消息一出令各界相當難過，而妹妹小S（徐熙娣）也因此告假節目多時，直至10月金鐘頒獎典禮才重回螢光幕前，與《康熙來了》老搭檔蔡康永合體。對此，蔡康永近日在節目受訪時也鬆口當時心境，談及大S的離世他坦言：「以為會活得比我久。」

小S（徐熙娣）告假節目多時，直至10月金鐘頒獎典禮才重回螢光幕前，與《康熙來了》老搭檔蔡康永合體。（圖／蔡康永臉書）

蔡康永日前接受陸媒《新世相》訪問時，談及與小S合體出席金鐘一事，他覺得自己的任務不是頒獎而是「處理小S的狀態」，他需要讓小S的狀態調整到願意出現，也要從不能笑的狀態處理到會笑，對他而言不僅僅是搭檔，更是「一個人該做到的陪伴」。

蔡康永說道：「從我出場的那刻，中間每一個畫面我都有在腦子裡想過；我無論如何都覺得S應該要一個人上場，因為我跟她處在人生不同的狀態裡面，沒有道理我們並肩上場，她也沒有道理若無其事就回到這個位置來，我希望S有機會能消化自己的傷痛，也讓我們同步收到她消化所費的心力，在台上做的每一件事，都在想如何讓她從那麼巨大的痛苦當中，過度到可以逗大家開心，不會太突兀」。

談及大S的離世，蔡康永坦言：「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強」，不過現實卻推翻了這個想法，大S的離開也讓他開始反思，自己過去所相信的一些事情，其實就是在自欺欺人。

