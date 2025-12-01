蔡建松榮獲「李國鼎管理獎章 」展軍陣醫學韌性

記者連琳／綜合報導

國防部軍醫局長蔡建松中將榮獲中華民國管理科學學會「李國鼎管理獎章」，表揚他積極提升軍醫在複合式災害與戰傷應變的醫療韌性，以及肯定他推動AI醫療、深耕偏鄉與重症醫療的卓越貢獻。

管理科學學會為獎勵年滿45歲以上、從事管理教育與科學技術著有卓越貢獻的傑出人士，於民國82年增設「李國鼎管理獎章」。蔡局長憑藉個人在軍事醫療體系管理、臨床醫療創新、戰傷救護人才培育及國際醫療外交等領域傑出表現，榮獲該獎章，並於日前在臺北國際會議中心接受頒獎表揚。

回顧蔡局長致力軍醫各項發展，除在全國國軍醫院規劃24組具備專業外科醫師及先進野戰救護設備的「前進外科小組」，也建置國內首座高度擬真的「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」，並導入AI分析等高科技訓練系統。此外，他致力走向國際，帶領團隊開發能準確判讀超過57項心臟異常的「心電圖人工智慧判讀系統」，有效優化臨床診斷流程，並於擔任「台灣外科醫學會」理事長期間，促成與泰國、菲律賓、馬來西亞等多國外科醫學會，簽署合作備忘錄（MOU），強化醫療能量。

蔡局長表示，獲獎的肯定不僅屬於個人，更是對全體國軍醫療體系同仁共同努力、以及對國家社會默默貢獻的莫大鼓勵；並強調，未來將持續秉持「視病猶親、守護軍民」的初衷，全力推動軍醫體系在教學研究、臨床醫療與部隊衛勤等面向的發展藍圖，確保國家在任何緊急狀況下，都能擁有堅實可靠的醫療後盾，持續為國人健康與國家安全貢獻心力。

<軍醫局蔡局長（右）榮獲「李國鼎管理獎章」，並在臺北國際會議中心接受頒獎表揚。（軍醫局提供）