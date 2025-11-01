蔡思韵升格人妻 楊祐寧賀早生貴子

恐怖國片「泥娃娃」主要演員楊祐寧（右）、蔡思韵（左）1日在台北合體出席宣傳活動催票房，期待能突破新台幣億元大關。（中央社）

本報綜合報導

恐怖國片「泥娃娃」演員楊祐寧、蔡思韵出席活動催票房。蔡思韵與劉俊謙結婚後首度露面，害羞表示2人仍在習慣新稱呼，但目前沒有蜜月跟懷孕計畫，楊祐寧也笑喊「早生貴子」。

「泥娃娃」票房累積新台幣8200萬元，監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒、楊祐寧、蔡思韵昨天出席活動，並配合電影題材戲稱西瓜汁是「血紅果汁」，期待票房盡快破億。由於蔡思韵剛結婚，楊祐寧升格3寶爸，被問到是否期待「喜上加喜」讓票房破2億。

蔡思韵今天戴著婚戒現身，透露其實劉俊謙很久以前就已經求婚，且選在只有2人的時刻。「他有下跪，但我那天剛運動完是素顏很醜，還穿著運動裝，就覺得有點小生氣，應該要挑一個我有化妝的日子吧！」

蔡思韵表示，她與劉俊謙個性都低調，結婚時間也挑選教堂可以的時間，大約從半年多前就準備好。「真的只有家人和少數朋友知道，我們婚禮也很少人。」她笑說，2人辦完婚禮很快就分開去工作，希望能去歐洲度蜜月1個月，不過目前忙著工作，恐怕沒時間。

至於身為3寶爸的楊祐寧，被問及是否有什麼建議能給劉俊謙跟蔡思韵時，他思考許久後笑說「我覺得就是早生貴子。」