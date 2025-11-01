蔡思韵新婚沒空蜜月 3寶爸楊祐寧忙催生

台式驅魔恐怖片《泥娃娃》上映24天，全台票房突破8200萬，導演解孟儒率監製陳亮材、連奕琦，以及男女主角楊祐寧、蔡思韵1日出席造勢活動，親手製作「血紅果汁」替票房補血。昨也是蔡思韵與劉俊謙婚後首度公開亮相，她開心秀出婚戒放閃，全場洋溢幸福氛圍。

蔡思韵透露，婚禮日期並未特別挑吉日，而是依教堂檔期決定，早在半年前就敲定，她笑說婚後各自忙碌，雖然想去歐洲度蜜月，但笑言「要看經紀人」，目前仍在適應人妻身分。她害羞表示，2人私下稱呼也慢慢改變，談到求婚細節，她笑曝：「我那天剛運動完素顏、穿運動裝，有點小生氣，覺得應該挑我有化妝的日子吧！」她也透露小兩口性格低調，「只有家人和少數朋友知道，婚禮也辦得很小。」

同場的楊祐寧剛升格3寶爸，笑說兩人一個「娶某前」、一個「生子後」，雙喜臨門為電影帶旺好兆頭，還馬上幫蔡思韵謀福利，對監製喊話：「有續集的話，我們就去歐洲拍，順便讓她去度蜜月。」也祝福她「早生貴子」，讓她笑回：「目前沒有這個計畫，幾年後我再請教你吧。」