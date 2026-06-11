蔡思韵秀大尺度「透明雨衣＋內衣」 遇上家暴男直呼：完全不性感
改編自香港作家夏芝然小說的短片《你所不知的妻子》（The Wife You Never Know），由蔡思韵與蔡凡熙共同主演，新銳導演陳德櫳執導，從全球1340部作品中脫穎而出，入選第30屆「韓國富川國際奇幻影展」國際「奇幻短片」單元。
得知入選消息，蔡思韵與蔡凡熙都感到非常驚喜，蔡凡熙說：「能夠被亞洲重要的影展看見，對整個團隊來說都是很大的鼓勵和肯定。」蔡思韵則說：「這是我第一次嘗試的角色，可以被看見真的很榮幸！」首度執導短片便成功入選的導演陳德櫳，興奮之餘表示：「很榮幸能在第30屆富川國際奇幻影展舉行《你所不知的妻子》的世界首映，這是讓國際觀眾看見香港創意能量的重要一步。」
《你所不知的妻子》是一部新黑色短片題材，講述一對夫妻在看似平凡的生活裡，藏著巨大的秘密，看似甜美無害的老婆，原來宛如現代蛇蠍美人。蔡思韵將角色天真與瘋狂並存的特質詮釋得淋漓盡致；蔡凡熙則演繹出丈夫優雅外表下潛藏的冷酷與壓迫感。兩位演員在封閉空間中展開一場緊張壓抑、步步進逼的心理攻防戰。
蔡凡熙表示，這是他繼電影《還錢》後第二次與蔡思韵合作，兩人因私下交情深厚，拍攝時也展現絕佳默契。談及最難忘的一場戲，他透露劇組以深紅色水果調製出逼真的「生肉汁」，自己必須不斷喝下並呈現病態失控的狀態，拍攝過程數度差點被嗆到，卻只能硬撐完成，直呼拍完後幾乎耗盡體力。
蔡思韵則分享，角色從長期遭受家暴到性格徹底轉變，情緒層次極具挑戰。其中一場處理屍體的戲，她必須穿著內衣搭配透明雨衣演出，雖然是首次挑戰如此大尺度造型，但她笑說：「完全感受不到性感，只覺得非常恐怖，整個人都沉浸在角色的壓力與恐懼之中。」
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。 ※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢 ※ 警政署 24 小時報案專線： 110
其他人也在看
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
黃仁勳上韓綜「1舉動」震驚劉在錫 網見紅包袋秒懂
娛樂中心／林善柔報導輝達執行長黃仁勳近期登上韓國人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不只帶動節目收視衝上5.7％，創下節目2026年以來最高紀錄，更因錄影過程中的一個「意外舉動」掀起全網熱議。原本只是單純的答題遊戲，卻因黃仁勳臨場發揮的一句話，讓包括主持人劉在錫在內的現場工作人員全都愣住，相關片段播出後迅速在韓網延燒，不少韓網觀眾直呼「這才是真正的大人物」。
連大便都能變動漫美少女？網崩潰尋「沒被擬人化的東西」
日本 ACG 中的「萬物皆可萌」文化早已舉世聞名，但日本人想像力到底有多誇張？最近社群 X（推特）上一名網友發起「急徵還沒有被擬人化或女體化的東西」的挑戰。文章迅速在網路上引爆討論，大量網友加入這場社群大賽。然而，隨著討論越演烈，大家才發現日本創作者的守備範圍寬廣到讓人難以置信，想要找出一個完全沒被賦予人形的事物，簡直比登天還難。
不只航海王！Ado公開最愛漫畫清單，自爆看「死亡筆記本」後悔了
日本年僅 23 歲的高人氣歌手 Ado，於集英社創業 100 周年特設企劃中，大方公開自己私底下的漫畫推薦清單，其中最受矚目的便是近年大熱的音樂漫畫《普通輕音社》（ふつうの軽音部）。講述極度平凡的高中女生加入輕音部的故事，大讚這部漫畫早已成為她日常生活的精神寄託。
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
【本日焦點】伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機／眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1／女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.伊朗轟炸美軍指揮中心 稱摧毀大量戰機2.眼睛乾 狂點人工淚液半年⋯視力只剩0.1 3.女見「老鷹捕鴿」急喊放開牠 遭檢舉結果曝 4.有猝死風險 美心臟科權威揭「早晨5禁忌」 5.台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
史上最重！酷澎害3750萬用戶個資外洩 遭開罰140億元創紀錄
韓聯社報導，根據個資委調查，酷澎因資訊安全管理不當，導致約3750萬名用戶個人資料外洩。調查指出，該公司在認證簽章金鑰管理、系統存取權限控制等基本資安措施上存在重大缺失，未能建立完善的安全管理機制，進而造成大規模個資洩漏事件。個資委10日在首爾政府大樓召開全體...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
高菊花人生震撼賈永婕！一句「我拚命活過來」道盡台灣歷史哀傷
紀錄片《傳奇女伶 高菊花》目前票房已突破300萬，觀影人次超過1萬3千人，台北101董事長賈永婕10日特別包場，放映結束後，現場燈光亮起，許多觀眾仍沉浸在影片帶來的情緒之中，而賈永婕也深受震撼，對高菊花跌宕起伏的人生故事感觸良多。
合法外掛？《英雄聯盟》新角有「100%滿血斬殺」大絕，
轉眼間，《英雄聯盟》已經營運 16 年了。這些年來，開發團隊總是不斷推出各種新英雄，以讓玩家們能夠持續保持對於召喚峽谷的新鮮感。而在下一個版本 26.13 中，來自德瑪西亞的新中路刺客英雄洛克即將登場，而最讓人眼睛一亮的技能機制是，洛克竟能擁有「無限成長」的斬殺線，設計師也證實理論上洛克確實可能成長到 100% 斬殺線，讓敵方一復活就陣亡，但也談及對於洛克的限制，以及希望洛克能達到的目標。
股市旺 國泰金前5月賺近600億元 每股盈餘破4元
受惠股市狂飆！國泰金（2882）今（11）日公布5月自結稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，每股盈餘4.07元，各子公司幾乎全數寫歷史新高。
劉伊心前特助公開發聲！8字揭老闆真面目
娛樂中心／綜合報導「美胸皇后」劉伊心2017年與「老虎牙子」總裁林志隆結婚，育有三名子女，生活重心也逐漸轉向家庭。近日她被網友發現開出月薪4.5萬尋找「家庭教育陪伴特助」，卻因工作內容要求包辦保母、司機、家教及影片剪輯等5職位，被形容是「24小時待命、一人身兼多職」，甚至有人質疑「沒有開到15到20萬根本找不到人」。事件在網路上發酵後，一名自稱劉伊心前任特助的女網友拍片替她說話，並以「善良單純、風度翩翩」8字形容她本人，引起外界討論。
《鐵拳教育》金武烈、《我的王室死對頭》許楠儁爆紅！昔「曖昧情」演出片段被挖出
金武烈因為演出《鐵拳教育》大受歡迎，但其實《甜蜜家園》系列中，他與許楠儁上演BL（Boys' Love）曖昧情，早在2023年便搶先一步引爆過話題。
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
台大爆首起AI眼鏡作弊！監試員一摸「鏡框發燙」揭穿 考生成績歸零
台大註冊組組長李宏森表示，今年申請入學筆試及書面審查共查獲3起違規案件，其中最受矚目的便是首次出現AI眼鏡作弊案例。校方指出，該名考生參加醫牙學系第二階段筆試時，在化學科考試期間穿著帽T並將帽子戴起。由於考試當天台北氣溫超過29度，考場內並未出現明顯低溫情況，...