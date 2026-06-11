蔡思韵穿內衣套雨衣處理屍體 怨不性感反而很恐怖

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（中央社記者王心妤台北11日電）短片「你所不知道的妻子」入選韓國富川影展「奇幻短片」單元，演員蔡思韵透露，有場戲她穿著內衣外面則套件透明雨衣處理屍體，不僅一點都不性感，反而讓她覺得很恐怖。

根據劇組提供資料，「你所不知道的妻子」由新銳導演陳德櫳執導，改編香港作家夏芝然小說。陳德櫳表示，作品能在富川影展首映，是讓國際觀眾看見香港創意的重要一步。

蔡凡熙表示，這是繼「還錢」後再度跟蔡思韵合作，而最難忘的戲是要喝下劇組與深色水果製成的「生肉汁」，喝下後要演出失控狀態，拍完幾乎耗盡體力。

蔡思韵的角色從長期遭受家暴到性格轉變，呈現相當多情緒層次。她透露某場要處理屍體的戲，需要穿著內衣搭配透明雨衣演出，雖然是大尺度造型，但她笑說：「完全感受不到性感，只覺得非常恐怖，整個人都沉浸在角色的壓力與恐懼之中。」（編輯：龍柏安）1150611