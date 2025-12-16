蔡慶星上節目暢談防詐騙 精闢見解讓聽眾受益匪淺

%E8%94%A1%E6%85%B6%E6%98%9F%E4%B8%8A%E7%AF%80%E7%9B%AE%E6%9A%A2%E8%AB%87%E9%98%B2%E8%A9%90%E9%A8%99%E7%B2%BE%E9%97%A2%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E8%AE%93%E8%81%BD%E7%9C%BE%E5%8F%97%E7%9B%8A%E5%8C%AA%E6%B7%BA

【民眾網許順德臺中報導】中市警四分局長蔡慶星九日上午接受警廣臺中分臺「九四五會客室」節目專訪，他說明詐團誆騙對象有年輕化趨勢，暢談Threads 網路平台成為年輕族群瀏覽資訊與交易新管道，卻也成為詐團下手溫床，其大開大闔、精闢見解讓聽眾受益匪淺。

他開門見山表示，過去以「假投資」詐騙案件與財損金額居冠，但近期「網路購物詐騙」有明顯攀升趨勢，甚至在部分月份超越假投資案件。

警四分局統計，今年一至十一月，網路購物詐騙案件以廿至廿九歲族群最多，特別是學生族群應慎防「網路購物詐騙」與「演唱會門票、明星周邊詐騙」。

蔡慶星指出，今年十一月單月即受理四十四件網路購物詐騙案件，較十月增加十四件，成長幅度明顯；其中以Threads 平台發生的案件最多，共廿七件，占比高達六成四，已超越傳統的 Facebook一頁式網購詐騙。

他說，受騙內容多為演唱會門票及明星周邊商品，詐騙集團常以低於市價、限時搶購等話術，誘使年輕人脫離平台私下交易；隨著，聖誕節將屆，民眾開始瘋上網購買交換禮物，詐騙集團趁勢操作「節慶優惠」、「限量倒數」等行銷手法，預期網路購物詐騙恐再掀高峰。

蔡慶星強調，民眾可牢記三大防詐口訣：「太便宜就是陷阱」、「客服叫你加 LINE，一律是詐騙」、「要求提供 OTP 或操作 ATM，百分之百是詐騙」，一旦發現異常，應立即停止交易並查證。

《圖說》蔡慶星大談防詐，以數據舉證說明讓民眾知悉詐團伎倆。（記者許順德翻攝）