蔡慶珉接任苗栗家扶主任

苗栗家扶中心昨（十三）日舉辦中心新卸任主任交接典禮，苗栗縣長鍾東錦向主任湯鳳琴致上最崇高的敬意與最誠摯的感謝，感謝她對苗栗孩子的用心及付出，同時歡迎新任主任蔡慶�，期許在他帶領下，苗栗家扶更上一層樓，縣府也將持續支持協助家扶各項業務推展。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴從基層社工員服務做起，以豐富的實務經驗從督導升任地方主任，四十一年來推展各項指標服務不遺餘力，展現社工價值。湯鳳琴表示，在任期間可以感受到苗栗鄉親對家扶的認同跟支持，讓家扶能夠一步一步的慢慢深耕，為弱勢家庭提供優質服務，期許新接任的主任蔡慶�接棒深根苗栗扶助。

新任主任蔡慶珉是苗栗的客家女婿，過去在社福領域有豐富的經驗，曾在馬祖家扶擔任主任，今年接棒苗栗家扶將與社區、學校及夥伴單位攜手，成為支持苗栗孩子與家庭穩定成長的力量。蔡慶�表示，苗栗家扶對苗栗孩子而言有許多照顧與看見需求，對他來講多了一份情感，未來將持續關注專業兒少服務。