蔡承祐從軍入伍！4個月前霸氣示愛「女友視角」曝光

蔡承祐推出新歌。（滾石唱片提供）

男團 U：NUS 成員 C.Y 蔡承祐，繼與師弟 ZORN 合作抒情曲〈飛蛾與蝴蝶〉及團體最新嘻哈舞曲〈麻吉GO〉後，在入伍前夕推出全新個人創作單曲〈牡羊座的浪漫〉，歌曲以最直接卻溫柔的方式，為青春與情感留下定格畫面，描寫毫不遲疑、全然投入的告白狀態，如同牡羊座面對愛情時的直球本能，不需鋪陳，只憑第一眼的心動，就決定走向守護的終點。

選在入伍前推出〈牡羊座的浪漫〉，對蔡承祐而言別具意義。即使只是短短四個月，他仍希望透過音樂與影像，為粉絲留下陪伴的痕跡，讓距離暫時拉開時，仍能透過旋律感受到彼此的存在。這首歌不只是告白情歌，更是一份溫柔的承諾，提醒聽眾在成長與現實考量愈來愈多的過程中，仍能選擇相信那份一股腦、卻最真誠的戀愛。

歌曲也將推出由蔡承祐親自拍攝、剪輯的 MV，以「女友視角」記錄生活片段，他笑說雖非專業，卻會用最真誠的態度拍攝，讓這段浪漫不只被聽見，也被看見。

