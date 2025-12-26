蔡承祐攜手師弟ZORN獻聲 〈飛蛾與蝴蝶〉12/26上線

Netflix 暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》播出後話題持續延燒，不僅劇情引發討論，音樂更成為觀眾情感投入的重要關鍵，其中，由男團U:NUS成員蔡承祐演唱的插曲〈覆蓋回憶〉在各大串流平台表現亮眼，掀起高度關注，回應粉絲期待，蔡承祐今( 26) 日推出影集片尾曲〈飛蛾與蝴蝶〉晝夜版，攜手師弟ZORN重新詮釋，以濃烈的雙聲情感，為劇中命運交錯的愛情故事寫下深刻註解。

(圖｜滾石唱片提供)

〈飛蛾與蝴蝶〉以「以火殉身、為愛燃盡」為核心意象，描繪原本活在不同世界的兩個靈魂，在殘酷現實中相遇相戀。當惡意吞噬一切，他選擇化身飛蛾，撲向唯一的光，只為守護所愛之人。歌曲以抒情搖滾為骨幹，層層堆疊的弦樂承載無法回頭的深情與犧牲，將光與暗、愛與罪、希望與宿命推向最痛也最美的臨界點。晝夜版最大亮點來自蔡承祐與ZORN更加飽滿的和聲交織。蔡承祐以溫潤克制的聲線唱出守護與誓言，ZORN則以直面情感的爆發力詮釋奮不顧身的愛，兩人雙聲齊發、晝夜對位，將歌曲情緒拉到最滿。

此外，〈飛蛾與蝴蝶〉MV也於同日上線，蔡承祐在拍攝現場分享鏡頭感與情緒拿捏，笑稱ZORN學得很快，只要放下緊張就能完全投入，ZORN也回應：「承祐真的很會抓鏡頭，很謝謝他願意提醒我。」近期蔡承祐正投入團體跨年舞台排練，笑曝團員們為了練舞痠痛貼布貼滿全身，卻久違感到熱血沸騰；個人方面，也預告一首歌迷敲碗已久的新單曲正在準備中。

(圖｜滾石唱片提供)