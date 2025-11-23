蔡承祐為《如果我不曾見過太陽》覆蓋回憶 U:NUS刷到臉紅紅注入青春能量

〔記者陳慧玲／台北報導〕U:NUS 前陣子剛推出新單曲《如果愛都說不出來》，團員在MV裡也有突破表現，最近蔡承祐則攜手音樂人彭柏邑為 Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》打造插曲《覆蓋回憶》，他說：「平常寫的風格與這類型差很多，感謝劇組給我機會。」

12月6日U:NUS將於高雄衛武營「2025 華友聯萬人迷音浪演唱會」登場開唱，他們和華友聯集團合作，將《嗨到臉紅紅》這首歌改編為《刷到臉紅紅》，為歲末補漆活動注入青春能量。

廣告 廣告

拍攝《刷到臉紅紅》MV時， U:NUS 特別到台南取景，地點包括86特區建案，還有黃金海岸，以及奇美博物館外圍，團員說：「感謝讓我們的音樂以全新方式被聽見。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

