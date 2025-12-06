蔡振南新片飾拳擊教練 訓練2個月身形消瘦

（中央社記者洪素津台北6日電）演員蔡振南在電影「恨女的逆襲」飾拳擊教練，他為貼近角色投入拳擊訓練達2個月，稱訓練不容易，整個人都消瘦，此片的動作指導、亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲則讚他敬業。

電影「恨女的逆襲」集結林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜、黃冠智等實力派演員，描述女性在家庭與生活的挫折中，如何透過拳擊找到正面迎擊的勇氣。

此片不管是出拳的動作、腳步、力道，導演都要求來真的，沒有替身的空間，於是找來亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲聯手動作指導黃泰維來指導演員。

廣告 廣告

黃泰維透過新聞稿表示，「如果拳擊是一個語言，嘉玲教練熟悉這個語言，負責教演員怎麼說話，等到演員們會講話後，我的工作就是幫助他們運用這個語言來跟對手對話，用拳擊講故事！」

陳嘉玲坦言：「如果沒有經歷過那種累到快窒息的狀態，就很難演繹拳擊手真正的血汗與辛酸，拳擊不是表演，是靠汗水堆出來的。」

為追求極致的真實感，此片邀奧運拳擊國手吳詩儀和頂尖職業泰拳傳奇「微笑殺手」孔哥客串。除熱血的動作場面，70歲「三金得主」蔡振南為演好教練投入拳擊訓練2個月，「真的很不容易，汗都流了幾公升，都消瘦了」；陳嘉玲讚賞說：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己，他還會想再更好，精益求精的精神，是指導時最讓我敬佩的地方。」

女主角林怡婷則接受陳嘉玲和黃泰維長達1年的地獄訓練，過程中不容易，更讓林怡婷直呼：「都忘記是要拍戲，以為要去打比賽。」（編輯：謝雅竹）1141206