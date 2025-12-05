蔡振南為戲練拳 「汗流好幾公升」人消瘦

《恨女的逆襲》甫在金馬獎勇奪最佳動作設計獎，5日發表正式預告並宣布明年1月16日上映，本片動作設計陣容堅強，由台灣首位亞洲盃女子拳擊金牌得主陳嘉玲，聯手知名動作指導黃泰維共同操刀。在「魔鬼教練」帶領下，演員們經歷了長達近1年的特訓，飾演拳擊教練的「三金得主」蔡振南儘管已70歲，也展現敬業精神，訓練2個月，讓劇組相當敬佩。

導演李宜珊在劇本創作階段，腦中浮現的教練形象就是蔡振南，為了演好角色，蔡振南展現敬業精神，投入拳擊訓練2個月。陳嘉玲更讚：「南哥完全沒有因為資歷而放鬆自己。給他功課，他會盡全力做到；打錯了就重來；打對了還會想再更好。那種精益求精的精神，是指導時最讓我敬佩的地方。」國手吳詩儀也在第一次見到南哥時，就大讚從外型、姿態都跟常見教練幾乎如出一轍。

廣告 廣告

蔡振南坦言，接受訓練真的不容易，「汗都流了幾公升」，整個人還因此消瘦。他也透露，他與幾位片中飾演拳擊隊隊員的林怡婷、林毓家、黃惟、曾皓澤相處密集，對這些年輕演員不厭其煩、一次又一次的投入感到動容，並感恩導演給他這個演出機會。

陳嘉玲表示，她曾在一次團練中嚴厲訓斥所有演員：「選手和演員一樣，都是靠自律站上舞台的人，你們要珍惜自己的身體、要休息、把生活調整好，不然你們撐不過這部片，更拍不出拳擊手真正的樣子。」這番話當場罵哭了幾位演員，但她隨後欣慰表示：「從那天之後，他們的態度完全改變。」