蔡振南縱橫演藝圈數十年 演戲、唱歌從未在人生規劃 笑談「為何走幕前」 【走過演藝路】

硬底子演員蔡振南，草根、寫實角色說服力強。（圖／蔡振南臉書）

記者呂佳恆／專訪

資深演員蔡振南，每次現身螢光幕前，深具感染力的演技總能觸動觀眾的心，引起共鳴，縱橫演藝圈逾40多年，這一路不僅是音樂製作人、歌手，甚至也曾跨足主持，更擁有金馬、金鐘以及金曲獎「三金」肯定；這位人人口中親切且充滿義氣的「南哥」，無論是透過歌聲唱出市井小民的悲愁，或以細膩真摯的演技將角色詮釋得絲絲入扣，深厚底蘊都讓人感受到他源源不絕的表演能量。

蔡振南縱橫演藝圈逾40多年，依舊是許多民眾經典的「多桑」。（圖／蔡振南臉書）

蔡振南曾寫下多首經典名曲，至今依舊傳唱度高。（圖／蔡振南臉書）

寫了經典台語歌《心事誰人知》 蔡振南笑稱為了賭氣

蔡振南在26歲時寫下了人生第一首歌《你不愛我我愛你》，當時正逢台美斷交，歌詞被認為諷刺國家，因而被禁唱，讓蔡振南因此封筆兩年，但這兩年的等待沒有白費，蔡振南憑著一股不服氣的心，寫下了經典台語歌《心事誰人知》。

他笑著回憶說，「當時心想寫國語歌竟然被禁歌，那我乾脆寫台語歌，但其實當年台語沒有市場，國民政府也禁說台語，但我就是賭氣，以業界的角度來看，我這是在自找麻煩。

蔡振南提及，那個年代許多人感到生不逢時，才將當時社會氛圍寫成《心事誰人知》。（圖／蔡振南臉書）

《心事誰人知》沒人要 蔡振南乾脆自己成立唱片公司

「後來我又做了第二次抗議，就是自己開唱片公司。」蔡振南最初為了這首《心事誰人知》到處拜託唱片公司發行，但卻遭拒絕，乾脆自己成立唱片公司；他提及，「我不是為了賺錢，而是為了賭氣，因此我就想辦法湊成一家唱片公司規格，連印刷、設計都自己來。」

他提及，「那時是錄音帶盛行年代，我答應要給朋友手工製作，因此堅持不以電腦拷貝，一天能賣幾卷就賣幾卷，但還是供不應求，許多中盤商都在工廠排隊等貨，甚至比不過盜版的速度。」

蔡振南曾跟導演侯孝賢合作《悲情城市》等電影。（圖／蔡振南臉書）

蔡振南首次電影亮相 參與侯孝賢導演《悲情城市》

蔡振南後來會走上演員一途，連自己都沒有想過，原來中央研究院研究員胡台麗，也是蔡振南的嬸嬸，將蔡振南介紹給雲門舞集創辦人林懷民，因而演唱了《我的鄉愁，我的歌》的舞作；他笑說，「我對唱歌沒興趣，但因為是同鄉的就唱了，後來也幫侯孝賢《悲情城市》寫歌，也客串了角色。」

他提及，「侯孝賢的電影風格就是沒有劇本，完全讓演員自由發揮，一方面也是一種考驗，他是一位很另類導演，每一幕都是故事。」

蔡振南回憶《多桑》角色，依舊覺得是演得最過癮的一次。（圖／蔡振南臉書）

演活《多桑》經典角色 蔡振南：演過最過癮一次

「《多桑》真的太經典。」蔡振南飾演第一部擔綱男主角的電影就是《多桑》，也就是吳念真父親的角色，至今仍影響他深遠；他說，「那時候原本說有V8可以了解一下多桑的資料，但開拍前不見了，只剩幾張照片，我就看照片去揣摩，一方面也因為導演真的很厲害，每次和我討論的不是劇本，而是一直和我講故事。」

他提及，「那時很多人說為什麼多桑每次現身都要吃便當，但其實那就是吳念真眼中爸爸的真實模樣，到現在還是覺得演出《多桑》真的是最過癮的一次。」

蔡振南詮釋過各種角色，其中黑道大哥角色也讓許多觀眾印象深刻。（圖／蔡振南臉書）

演過無數作品及角色 蔡振南從未把演戲當職業

蔡振南這一演就演了數十年，參與無數經典作品，詮釋過各種角色，更是許多人心中最經典的「多桑」，但對於他而言，演戲並非人生的全部；他笑著提及，「我常常在想為什麼會搞到走到幕前，因為根本不在我規劃內，到現在接所有的戲，我都是屬於被動的角色。」

他表示，「我認為只要有人接受你演的戲，自然就會有人去找你演，包括以前寫歌也是有靈感才寫，也從未想過要寫第二首歌，畢竟那不是我的職業。」

蔡振南演過許多父親角色，每次都有讓人驚艷的詮釋。（圖／蔡振南臉書）

電影戲劇效果非重點 蔡振南：我更注重邏輯

如今電影的製片、拍片環境與昔日相比已經完全不同，蔡振南認為，最重要的關鍵就是導演；他提及，「以前拍片因為是底片，都有許多時間考量與限制，現在已經是記憶卡，有時候可以拍到沒完沒了，但其實導演必須了解，演員是靠靈感在演戲，拍越久反而會更消耗演員能量。」

他表示，「以演戲而言，我比較注重邏輯，反而不在意戲劇效果，因此可能導演會希望有戲劇效果，就會有點矛盾，有時候我還是會與導演討論是否符合邏輯的問題。」

蔡振南透露，有些導演會願意與他分享劇情方向，他也很樂意與導演討論。（圖／蔡振南臉書）

透露喜歡拍喜劇 蔡振南：更可以自由發揮

「我拍戲從來不看Monitor。」此外，蔡振南也認為，演員自己也要懂得變化拍戲方式；他笑著說，「我從來都不知道自己演得怎麼樣，只要導演說OK，那就是OK，如果是真人真事改編，我就照本宣科，因此我比較偏好喜劇，喜劇有綱無本，有時候可以自己發揮講一些劇本裡沒有的東西，多出更多火花。」

他認為，「演戲最重要是講話要懂得抑揚頓挫，尤其眼神要會說話，才能感受到喜怒哀樂的情緒，因此相較要對著鏡頭講話，可能會給觀眾過於壓迫感，我更偏向有焦距的距離感， 給我一個目標，我就可以聚焦對著它講話。」

蔡振南的演技實力及滄桑歌聲，擁有許多觀眾喜愛。（圖／蔡振南臉書）

與新進演員合作 蔡振南給予鼓勵做後盾

近年來，蔡振南也與許多新進演員合作拍戲，最讓人難忘的還是在台劇《花甲男孩轉大人》中，與盧廣仲飾演一對父子，兩人在劇中以一鏡到底用台語互罵的橋段，至今仍深植人心。他回憶說，「那是廣仲的第一部戲，他很忐忑不安，因此我就跟他說，『不要怕，有我在旁邊，我丟球、你來接球，萬一你沒辦法接，我幫你接住再丟回去。』」

不過拍喜劇並非簡單事，有時還得看當場的氛圍以及導演的喜愛；蔡振南分享，「有時候你把想演的直接講出來，如果演出來不好笑就很尷尬，所以假如我們彩排三次，我就表演三種不同的劇情，再由導演決定哪一種最好笑，對於演員和導演也是一種默契培養。」

如今從電影到舞台劇，都可以看得到蔡振南身影。（圖／蔡振南臉書）

台灣影視產業面臨挑戰 蔡振南：得靠政府、民間共同合作

「台灣市場還是太小。」如今回頭望台灣影視產業的變遷，蔡振南認為，還是得靠政府單位以及民間團體合作，才有可能拍出好作品；他直言，「光是如何與政府單位申請輔導金可能就有許多條件，畢竟拍了也不一定會賺錢，即使賣到國外去，如何行銷也是重點。」

不過儘管蔡振南對於未來走一步算一步，但也透露自己一直想著手的編劇內容；他提及，「電影並非盲從於大眾題材，像遊民的故事就很值得探討，也許對於許多人來說，刻板印象可能停留於因不工作才流落街頭，但其實遊民有很多面向，而這也反映了台灣社會問題。」

蔡振南期望大家能一直支持國片，發現更多屬於台灣的故事。（圖／蔡振南臉書）

鼓勵大家支持國片 蔡振南：發掘台灣更多故事

對於Yahoo新聞一直以來支持他的觀眾，蔡振南除了表達感謝，最希望大家能繼續支持國片；他感性說，「國片是每個國家的文化根基，台灣不能沒有文化，希望大家也能把國片作為基礎，去發展我們的文化。」

他提及，「台灣擁有很多故事等著我們去發掘，甚至很多關於人性的故事可以去觸及，很多時候可能只是我們路過，卻沒有看到那顆鑽石的存在。」

