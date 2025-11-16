蔡振南苦練拳擊2個月！準金馬新人林怡婷被虐哭了：怎麼不救我

《恨女的逆襲》劇組今天出席金馬影展。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《恨女的逆襲》入圍本屆金馬獎兩項大獎，獲得最佳新演員提名的林怡婷，在片中化身拳擊手，經過長達一年的魔鬼訓練，還被迫要吃雞胸肉搭配優酪乳，以增重5公斤，直言真的很痛苦。在片中飾演林怡婷教練的蔡振南，也稱很佩服她的毅力，「換成別的演員可能不太可能。」

林怡婷本人可愛又俏皮，與電影《恨女的逆襲》中的健壯形象差很多。(記者王文麟攝)

《恨女的逆襲》導演李宜珊、製作人何平今天(17日)率領林怡婷、蔡振南、王彩樺、游安順演員群受訪，林怡婷在片中飾演的拳擊手身材健壯，不過本人卻十分纖細，現在只有49公斤，她透露得知自己試鏡成功之後就知道要增重，每天都要上傳菜單，接受大量訓練，「有一次我要學出腳，但蹬不出去，我一個半小時中哭了一小時，我一直瞄工作人員，想說怎麼不救我，教練看到我哭有嚇到。」

蔡振南在《恨女的逆襲》中苦練拳擊兩個月。(記者王文麟攝)

蔡振南飾演拳擊教練，導演李宜珊稱他是該角色的不二人選，蔡振南笑說：「訓練下來兩個月，汗流不少，流了幾公升的汗！」他透露這個劇組的攝影師、工作團隊都要練拳擊，笑說：「我最想跟導演打，想欺負他，他欺負我！」游安順則飾演桌球教練，練習了3個月，現在打上癮，平常也會跟兒子一起打球。

游安順練桌球上癮，現在也會跟兒子打桌球。(記者王文麟攝)

王彩樺飾演的命苦的中年婦女，儘管老公外遇，仍堅持不離婚。她為戲素顏入鏡，還被要求不能減肥，偏偏不久後是金鐘獎，才會看起來有一點肉。王彩樺為戲學習吹口琴，從完全不會到可以吹出旋律，她還笑說嘴巴要抹油才能吹得好。

王彩樺在《恨女的逆襲》中不用練拳擊，不過在金馬拍照時也應景比出出拳手勢。(記者王文麟攝)

王彩樺在本月24日將迎接57歲生日，她透露，前幾天在嘉義拍戲，拍完收工關燈，她在前往廁所的過程中跌倒，整個左側面痛到不行，只好打針吃藥。結果昨天去山邊媽繞境，轎子二度到她前面祈福，且特別加持她受傷的部位，讓王彩樺感受到媽祖以及王爺的庇佑，讓她大受感動，哭了好幾次。生日當天，她要帶大女兒去尼泊爾，希望讓身心靈平靜。不過生日之前天天都有局，就連老公約她慶生吃個飯，王彩樺都說「沒空」，笑翻眾人。

