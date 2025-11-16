蔡振南苦練拳擊2個月！準金馬新人林怡婷被虐哭了：怎麼不救我
〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《恨女的逆襲》入圍本屆金馬獎兩項大獎，獲得最佳新演員提名的林怡婷，在片中化身拳擊手，經過長達一年的魔鬼訓練，還被迫要吃雞胸肉搭配優酪乳，以增重5公斤，直言真的很痛苦。在片中飾演林怡婷教練的蔡振南，也稱很佩服她的毅力，「換成別的演員可能不太可能。」
《恨女的逆襲》導演李宜珊、製作人何平今天(17日)率領林怡婷、蔡振南、王彩樺、游安順演員群受訪，林怡婷在片中飾演的拳擊手身材健壯，不過本人卻十分纖細，現在只有49公斤，她透露得知自己試鏡成功之後就知道要增重，每天都要上傳菜單，接受大量訓練，「有一次我要學出腳，但蹬不出去，我一個半小時中哭了一小時，我一直瞄工作人員，想說怎麼不救我，教練看到我哭有嚇到。」
蔡振南飾演拳擊教練，導演李宜珊稱他是該角色的不二人選，蔡振南笑說：「訓練下來兩個月，汗流不少，流了幾公升的汗！」他透露這個劇組的攝影師、工作團隊都要練拳擊，笑說：「我最想跟導演打，想欺負他，他欺負我！」游安順則飾演桌球教練，練習了3個月，現在打上癮，平常也會跟兒子一起打球。
王彩樺飾演的命苦的中年婦女，儘管老公外遇，仍堅持不離婚。她為戲素顏入鏡，還被要求不能減肥，偏偏不久後是金鐘獎，才會看起來有一點肉。王彩樺為戲學習吹口琴，從完全不會到可以吹出旋律，她還笑說嘴巴要抹油才能吹得好。
王彩樺在本月24日將迎接57歲生日，她透露，前幾天在嘉義拍戲，拍完收工關燈，她在前往廁所的過程中跌倒，整個左側面痛到不行，只好打針吃藥。結果昨天去山邊媽繞境，轎子二度到她前面祈福，且特別加持她受傷的部位，讓王彩樺感受到媽祖以及王爺的庇佑，讓她大受感動，哭了好幾次。生日當天，她要帶大女兒去尼泊爾，希望讓身心靈平靜。不過生日之前天天都有局，就連老公約她慶生吃個飯，王彩樺都說「沒空」，笑翻眾人。
更多自由時報報導
（獨家直擊）妻夫木聰低調抵台！明現身金馬《寶島》會影迷
妻夫木聰現身《寶島》 來台灣忘記帶護照：還以為是回家
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
《左撇子女孩》再獲捷報！馬士媛、葉子綺國際影壇再獲重量級演員獎項
其他人也在看
金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動 王彩樺出席 (圖)
金馬影展「恨女的逆襲」宣傳活動16日中午於台北信義威秀中庭舉辦，演員王彩樺（圖）出席擺出拳擊姿勢拍照留念。中央社 ・ 18 小時前
空軍地勤英雄齊聚新北「空軍地勤榮民生命史」隆重亮相
記者黃秋儒／新北報導 引擎轟隆隆，笑傲長空，自來〔空戰出英雄，地勤一半功〕。今年適逢…中華日報 ・ 15 小時前
遺體今火化！謝侑芯父母視訊送愛女最後一程
[NOWnews今日新聞]台灣網紅謝侑芯在10月於馬來西亞飯店猝逝，遺體存放在醫院25天後，金馬警區主任沙扎裡助理總監今（16）日證實，遺體已在今早領出後火化，家屬未能到場，由委任律師陳俊達當代表。而...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
金馬獎2025／林怡婷練拳擊練到哭「沒有要放過我」 蔡振南也單挑對打
新生代演員林怡婷以電影《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員，她飾演一名拳擊選手，為此苦練一年，更特別增重五公斤，狂喝優酪乳、吃雞胸肉，要報備每天的飲食，就連走路姿勢都被調整過。蔡振南則飾演拳擊教練，他也在兩個月上了20堂課，還主動加課，笑說那陣子每天汗流得跟倒水一樣。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
高雄汽車失控「衝撞待轉區」 至少8名騎士受傷送醫
據了解，遭撞機車約有8輛，至少約5名男子、3名女子，共約8人受傷，所幸意識均保持清楚，警消已陸續將人送往醫院治療，詳細事故發生原因仍待警方進一步調查釐清。CTWANT ・ 12 小時前
71歲蔡振南為《恨女》苦練拳擊2個月 王彩樺局太多老公約慶生竟回「沒空」
王彩樺在片中飾演傳統的中年婦女，就算老公外遇也堅持不離婚，為了這角色她素顏上陣，還特別增胖演出，所以在金鐘獎走紅毯時她看起來頗為圓潤。本月24日她將過57歲生日，前幾天還在在嘉義拍戲，收工後卻在去上廁所的路上跌倒，整個左側都是瘀青痛到不行，昨天去參加媽繞境，...CTWANT ・ 12 小時前
響應全民健走日 嘉義市千人健走鐵馬道
響應「11月11日全民健走日」，嘉義市府衛生局昨（15）日於「嘉油鐵馬道」舉辦「健走鐵馬道，健康嘉義到，代謝症候群OUT！」活動，邀請嘉義市民、轄內多家醫療院所及糖尿病病友揪團參與，吸引逾千名民眾熱情響應，眾人從志航國小出發，沿著嘉油鐵馬道活力健行，洋溢著滿滿健康與幸福的氛圍，展現嘉義市的活力與朝氣。嘉義市副市長林瑞彥表示，根據衛生福利部113年國人十大死因統計，超過半數死因與慢性疾病相關，而代謝症候群正是許多慢性病的前兆。現代人普遍因生活忙碌、飲食不均、缺乏運動與壓力過大，導致代謝功能失衡。呼籲市民從「規律運動」與「均衡飲食」做起，積極參與衛生局的健康推廣活動，養成良好生活習慣，遠離慢性病威脅。衛生局局長廖育瑋說明，代謝症候群是身體代謝失衡的警訊，常伴隨腹部肥胖、血壓偏高、血糖及血脂異常等問題，若有三項以上指標超標，即屬高風險族群。研究顯示，代謝症候群會大幅提升罹患心血管疾病、中風及第二型糖尿病的風險，外觀看似正常體型的人也可能潛藏風險，而「改善生活型態」是最有效的預防關鍵。「嘉油鐵馬道」為中油舊鐵道改建，沿途綠蔭夾道、景致宜人，充滿人文與自然風情，是市民最喜愛的運動休閒路線。今日健台灣好新聞 ・ 14 小時前
立院18日邀卓榮泰報告堰塞湖重建特別預算 19日審查
（中央社記者陳俊華台北16日電）行政院會13日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，立法院朝野協商達成共識，18日立法院會將邀請行政院長卓榮泰列席報告特別預算案編製經過並備質詢；財政委員會隨即將在19、20日舉行聯席會議，審查特別預算案。中央社 ・ 16 小時前
冷戰讓金門女性走出家門 邊境之光刻劃三代人韌性
（中央社記者吳玟嶸金門16日電）學者劉香蘭訪談金門老中青三代女性寫成「邊境之光」，記錄冷戰對她們帶來挑戰與機會。劉香蘭說，金門過去敘事少見女性身影，盼持續書寫讓更多人看見金門女人韌性與貢獻。中央社 ・ 14 小時前
劉俊緯被球砸臉噴血緊急送醫！中職：持續追蹤狀況
台灣山林與日職聯隊交手的冬季聯盟首戰中，7局發生驚險意外。二壘跑者起跑嘗試盜壘時，捕手林吳晉瑋傳球失準，直接砸中準備接球的游擊手劉俊緯鼻部，劉當場痛到彎腰且鮮血直流，隨即退場。中天新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 15 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻 網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚
63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 18 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前