蔡文國小英語冬令營闖關活動 帶領孩子玩出敢開口的自信

高市府教育局邀集全市校園優質外籍師資，寒假前在路竹區蔡文國小舉辦了一場熱鬧有趣的英語冬令營；現場外籍教育夥伴帶領來自全市國小中、高年級的學子，在寒假前夕展開一場充滿笑聲與驚奇的冒險，一起用闖關「開口說英文」。(見圖)

教育局今(十八)日說明，這次特別集結全市優質外籍師資進駐蔡文校園，將英語學習變成好玩的關卡任務，設置體育挑戰、創意勞作、表演藝術、科學探索等多元主題關卡，由外籍教師擔任關主，引導學生以簡易英語完成任務；此外，透過遊戲化的學習情境，孩子們不僅練習即時英語溝通，也在輕鬆愉快的氛圍中培養問題解決能力，逐步建立開口說英語的自信。

廣告 廣告

多位學生分享，與不同國籍外師互動新鮮有趣，讓他們更願意主動以英語表達；外師們也肯定學生的參與熱情，認為活動式體驗課程能有效提升學習動機與跨文化理解力。

教育局主秘歐素雯到場為冬令營揭開序幕，表示該活動鼓勵學生利用課餘時間持續接觸英語，透過自然互動提升英語溝通能力與自信心；並感謝外籍教師長年投入英語教學工作，讓高雄學習環境更具國際化氛圍。未來教育局將持續推動雙語教育，讓高雄孩子在日常生活中自然使用英語，穩健朝向雙語城市發展目標前進。

蔡文國小翁志祥校長感謝教育局全力支持，肯定集士國際公司團隊用心規劃，也對參與學童展現的自信與得體表現感到驚豔。翁校長強調，透過營隊活動的多元體驗，相信學生們皆滿載而歸，同時也歡迎大家再到「蔡文國際英語村」交流共學。