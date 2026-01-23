蔡旻佑曾感嘆懷才不遇 「致那些因為得不到而得到的」

蔡旻佑推出新歌〈可惜不可以〉。（圖／人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑推出新歌〈可惜不可以〉，這次錄製新歌時，他選擇讓自己沉澱，沒有刻意去想像情緒畫面、選擇讓歌聲回到最純粹狀態：「只想把歌唱好，讓聽到的人更能進入歌曲的情緒。」真摯歌聲為近來這波寒冷天氣注入一股暖流。

歌曲帶有一種淡淡惆悵，好奇蔡旻佑到現在這個心境年紀，是否還會對「可惜」、「遺憾」有什麼難放下的事情？他有了一套自己理解的釋懷方式：「以前對遺憾總難免有種懷才不遇、怨天尤人的心情，但現在只會在一開始覺得可惜，然後就倒一杯酒冷靜冷靜，反正也無法改變什麼，不如調整自己心態和步伐，繼續好好前進，致那些因為得不到而得到的。」

廣告 廣告

迎接2026，新的一年給自己的工作目標，全面鎖定新專輯一定要誕生，他幽默形容：「七專一定要發出來，累積的能量已經在噴發的臨界點。」隨著新歌推出，不免讓人逼問七專進度，原來已經進入最後收歌的關門時刻，他要求完美，仍舊賣力寫歌，「還在掙扎最後一首好歌的產出」。

農曆新年將至，他決定把時間留給家人，全家將飛往美加旅行遊玩，蔡旻佑笑說：「跟家人去飛出去放長假，和親戚說了好久的造訪，終於要實現了。」

