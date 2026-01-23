蔡旻佑認曾抱憾怨天尤人 迎新年又有一「掙扎」

蔡旻佑1月初空檔去滑雪充電。（人見人愛娛樂提供）

創作才子蔡旻佑在2026新年推出冬季單曲〈可惜不可以〉，即日起於各大數位音樂平台全面上線。新歌以溫柔真摯的旋律，為寒冷冬日注入一股暖流。蔡旻佑透露，這次錄製時刻意讓自己沉澱，不刻意營造情緒畫面，只專注回到歌聲最純粹的狀態，「只想把歌唱好，讓聽到的人能更自然走進歌曲的情緒裡。」

〈可惜不可以〉瀰漫著淡淡惆悵，也引發外界好奇，來到現階段的蔡旻佑，是否仍對「可惜」與「遺憾」有所牽掛？他分享自己如今面對遺憾的心境轉變：「以前難免會有懷才不遇、怨天尤人的感覺，現在頂多一開始覺得可惜，接著就倒杯酒冷靜一下。」他也笑說，既然無法改變結果，不如調整心態與步伐，「繼續好好前進，致那些因為得不到而得到的。」

迎接2026年，蔡旻佑也為自己立下全新目標，直言新專輯勢在必行。他幽默形容：「第七張專輯一定要生出來，累積的能量已經來到噴發的臨界點。」隨著新歌曝光，專輯進度也備受關注，他透露目前已進入最後收歌階段，對作品要求極高的他仍持續創作，「還在掙扎最後一首好歌的誕生。」

回顧去年，蔡旻佑忙於巡演與各地商演，1月初難得抽空前往滑雪充電。至於即將到來的農曆新年，他則把時間留給家人，計畫全家飛往美加旅行，笑說：「和親戚說了好久要去拜訪，終於要實現了。」

農曆新年期間，蔡旻佑也將在螢光幕前陪伴觀眾過節，受邀擔任《2026超級巨星紅白藝能大賞》演出嘉賓。消息一出，讓粉絲相當期待。為此他親自參與編曲與選曲會議，精心打造專屬馬年的表演內容，「紅白的演出非常應景，每個環節都有寓意，從編曲到選曲都經過細心設計。」他也提前向大家拜年，祝福觀眾「2026馬到成功」，並預告將有意想不到的共演橋段，請大家拭目以待。

