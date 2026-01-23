蔡旻佑認曾陷「懷才不遇」低潮！曝馬年新計畫：在噴發的臨界點

蔡旻佑在2026新年迎來冬季單曲〈可惜不可以〉。（圖／人見人愛娛樂提供）





創作才子蔡旻佑在2026新年迎來冬季單曲〈可惜不可以〉，即刻起在各大數位音樂平台全面上線！這次錄製新歌時，他選擇讓自己沉澱，沒有刻意去想像情緒畫面、選擇讓歌聲回到最純粹狀態：「只想把歌唱好，讓聽到的人更能進入歌曲的情緒。」真摯歌聲為近來這波寒冷天氣注入一股暖流。

歌曲帶有一種淡淡惆悵，好奇蔡旻佑到現在這個心境年紀，是否還會對「可惜」、「遺憾」有什麼難放下的事情？他有了一套自己理解的釋懷方式：「以前對遺憾總難免有種懷才不遇、怨天尤人的心情，但現在只會在一開始覺得可惜，然後就倒一杯酒冷靜冷靜。反正也無法改變什麼，不如調整自己心態和步伐，繼續好好前進，致那些因為得不到而得到的。」

迎接2026，新的一年給自己的工作目標，全面鎖定新專輯一定要誕生，他幽默形容：「七專一定要發出來，累積的能量已經在噴發的臨界點。」隨著新歌推出，不免讓人逼問七專進度，原來已經進入最後收歌的關門時刻，他要求完美，仍舊賣力寫歌：「還在掙扎最後一首好歌的產出。」

蔡旻佑趁著空檔去滑雪充電。（圖／人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑去年舉辦巡演、到各城市商演，趁著1月初空檔去滑雪充電；至於農曆新年計劃，他決定把時間留給家人，全家將飛往美加旅行遊玩，他笑說：「跟家人去飛出去放長假，和親戚說了好久的造訪，終於要實現了。」

農曆新年將至，蔡旻佑除夕夜也會陪伴你我過節，受邀到 《2026 超級巨星紅白藝能大賞》擔任演出嘉賓，消息一出讓許多粉絲都超期待；他為此特別親自編曲、參與歌曲開會，要帶給大家一段專屬馬年的精彩演出：「紅白演出相當應景且皆有其寓意，從編曲到選曲都是精心設計挑選過的，過年記得鎖定，預祝大家2026馬到成功！」屆時還會有意想不到的共演橋段，請粉絲們好好期待。



