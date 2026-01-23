蔡旻佑「學會與遺憾共處」 鬆口明確目標：已在噴發的臨界點

蔡旻佑推出新單曲〈可惜不可以〉。人見人愛娛樂提供

蔡旻佑2026年開春推出新單曲〈可惜不可以〉，以溫暖真摯的歌聲為寒冬注入療癒力量。他此次錄製特別讓自己回歸最純粹的狀態，不刻意堆疊情緒或畫面，只專注把歌唱好，希望聽眾能更自然走進歌曲氛圍，「只想把歌聲留給最真實的感受」。

卡關最後一首好歌產出

〈可惜不可以〉瀰漫淡淡惆悵與遺憾情緒，也映照出他現階段的人生體悟。談起「可惜」與「放下」，蔡旻佑坦言，過去容易陷入懷才不遇、怨天尤人的心情，如今則學會與遺憾共處，「頂多一開始覺得可惜，倒一杯酒冷靜一下，既然改變不了，不如調整步伐繼續前進。」以更成熟從容的態度看待得失。

迎接新的一年，他也替自己訂下明確目標、第七張專輯一定要誕生。他笑說：「七專一定要發出來，累積的能量已經在噴發的臨界點。」目前專輯已進入最後收歌階段，力求完美的他仍持續創作，直言還在「掙扎最後一首好歌的產出」，展現對作品品質的高度要求。

春節將實現家族旅行計畫

工作滿檔之餘，蔡旻佑也不忘為生活充電，去年巡演與商演跑遍各地後，年初特地安排滑雪旅行放鬆身心。農曆春節則將陪伴家人飛往美加度假探親，實現籌劃已久的家族旅行計畫，他開心表示：「終於能好好放長假陪家人。」

此外，除夕夜他也將與觀眾共度佳節，受邀登上《2026 超級巨星紅白藝能大賞》擔任演出嘉賓。為了這次舞台，他親自參與編曲與選歌會議，精心打造應景又別具意義的表演橋段，並預告將帶來驚喜共演。他笑說：「過年記得鎖定，預祝大家2026馬到成功！」



