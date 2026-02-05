蔡昌憲《婚內失戀》15年婚「假裝一切都好」 搭檔周曉涵獻出第一次

舞台劇《婚內失戀》2026年4月將於水源劇場加演回歸，「封箱演出」此後不再加演。主演之一的蔡昌憲坦言，起初其實不太理解此劇想要傳達的意義，直到多次排練後才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。

蔡昌憲坦言，起初其實不太理解《婚內失戀》想要傳達的意義（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話：「我不是這個意思！」他認為，在親密關係中，一句話往往會被延伸解讀成更多層意思，導致誤會產生，而這句話他本人也很常說。

此外，阿偉面對婚姻問題時，明知有狀況卻不知該如何處理，於是選擇暫時逃避、假裝一切都好，這一點也讓蔡昌憲直言「跟我其實蠻像的」。

不過，蔡昌憲也點出自己與角色的差異，表示阿偉在爭執時，習慣用幽默或玩笑化解衝突，但他本人並不傾向這樣的方式，「因為幽默有時候很難真正照顧到對方的心情，一不小心反而會讓對方更受傷。」

蔡昌憲曝15年婚「假裝一切都好」 坦言親密關係易被延伸解讀（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

他進一步形容，阿偉代表的是婚姻中的某一種狀態，收入穩定、生活看似安穩，表面一切正常，卻因缺乏深層溝通，關係早已在內部慢慢受損。即便如此，阿偉仍選擇躲進自己的世界裡，守著「表面的和平」。

首次與周曉涵搭檔演出，蔡昌憲形容兩人都是「第一次」，他是首次演出以婚姻為主題的作品，周曉涵則是第一次挑戰舞台劇，「我們對阿偉跟安安的理解都很新鮮，很像在認識一個新朋友。」

周曉涵首次挑戰舞台劇，則直言這是一場全面性的考驗（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

周曉涵首次挑戰舞台劇，不僅要同時記住大量台詞、走位與動作，還得邊演邊說，稍不留神就會顧此失彼。除了技術層面，她也正在適應舞台表演所需的「能量釋放」，無論是音量或情緒強度，都與影視表演截然不同，「電視劇鏡頭很近，但舞台劇是要把情緒傳給整個觀眾席，這件事我還在學習中。」

談到對婚姻與《婚內失戀》主題的理解，周曉涵分享，讀完劇本後，對長時間親密關係有了更多反思。她認為再深的感情都難免經歷磨合，當初吸引彼此的可愛與體貼，可能會在日常消磨中逐漸淡去，「很多時候不是不愛了，而是需要坐下來好好溝通，理解彼此為什麼改變。」

蔡昌憲搭檔周曉涵「獻第一次」 演15年夫妻「像認識新朋友」（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

她形容，「安安」所處的十五年婚姻狀態，就像現實版的「七年之癢」。角色為了家庭與孩子放下原本的工作，改在家中付出，卻常被誤解為「比較輕鬆」，這樣的失落感其實是長年累積而成，「雙方都覺得自己犧牲很多，卻不確定對方是否真的理解。」

為了更貼近角色，周曉涵也觀察身邊已婚女性的狀態。除了回顧父母過往的相處模式，也向一位旅居美國、已婚並育有三名孩子的心理諮商師朋友請益，對方分享「固定保留兩人約會時光」的重要性，讓她深受啟發，也成為詮釋安安的重要參考。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導