蔡昌憲哽咽談病逝好友傅子純 難以接受噩耗「很不真實」
【緯來新聞網】蔡昌憲今（9日）出席三立台灣台行腳節目《世界的形狀》首映記者會，談到日前離世的好友傅子純，他一度紅了眼眶。他表示兩人早在拍攝《苦力》時就結下情誼，至今仍難以接受好友離開的消息，坦言真的太突然了，到現在還是覺得很不真實。
蔡昌憲受訪時談及驟逝的圈內好友傅子純，忍不住紅了眼眶表達不捨與震驚。（圖／記者許方正攝）
蔡昌憲透露，最近整理手機時翻到過去一起拍戲的照片，看到當年的回憶忍不住默默掉下眼淚，心裡真的很捨不得。當時年幼的女兒發現他流淚，還貼心幫他擦眼淚並安慰他「沒事我保護你」，讓他感到十分窩心。談到健康議題，蔡昌憲也分享現在只要覺得身體有異狀，就會先詢問老婆並查詢相關資訊，平時則透過打網球和高爾夫球來維持健康並紓壓。
藝人蔡昌憲與黃迪揚出席全新旅遊節目《世界的形狀》首映記者會。（圖／記者許方正攝）
世界的形狀是一檔打破傳統框架的旅遊節目，以不出國也能環遊世界為核心概念，邀請長期在台生活的外國導遊帶領主持人蔡昌憲與黃迪揚深入台灣各地。節目將於6月11日起每週四22:15在三立台灣台播出，23:00於中華電信Hami Video上架。首季邀請包括南珉貞、柯子培等來自韓國、日本、美國等地的外籍藝人參與，透過他們的母國文化視角，帶領觀眾重新認識台灣巷弄中的異國角落。
行腳節目《世界的形狀》舉辦首映記者會。（圖／記者許方正攝）
首次接下主持棒的黃迪揚在記者會上自嘲是蔡昌憲旁邊的「寄生蟲」，笑說錄影期間都靠對方帶領。他坦言自己個性比較悶且慢熟，過去更習慣當有劇本可依循的演員，直到現在才敢嘗試綜藝主持。蔡昌憲則大讚黃迪揚相當聰明，很快就找到發揮的優勢與主持節奏，兩人也慢慢培養出絕佳的合作默契。
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