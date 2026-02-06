蔡昌憲演《婚內失戀》有共鳴 直言「逃避問題其實很熟悉」

蔡昌憲與周曉涵演出夫妻，他起初其實不太理解《婚內失戀》想要傳達的意義。（艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，自2022年起連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，並以「封箱演出」畫下句點，確定不再加演。本次除原有劇場卡司外，另推出「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如演出。演出開賣一個月即售出逾3千張門票，話題與期待度持續升溫。

《婚內失戀》聚焦婚姻中長期親密關係的變質與失落，透過三對婚齡分別為5年、15 年與30年的夫妻日常，呈現愛情從激情走向現實後所面臨的問題。蔡昌憲分享，起初並未完全理解「婚內失戀」的意涵，直到排練過程中逐漸體會，唯有正視關係中的卡關，才可能找到出口。 他認為，「婚內失戀」之所以存在，正是因為對關係仍抱持期待。談及角色「阿偉」，他坦言產生強烈共鳴，阿偉選擇逃避問題、維持表面和平的狀態，也讓他直言「跟我其實滿像的」。首次與周曉涵搭檔、並站上三面台演出，蔡昌憲表示，舞台表演的對話密度與能量要求極高，因此特別加強聲音訓練。他期盼觀眾能在觀劇後，重新思考親密關係中的傾聽與理解。 周曉涵則表示，《婚內失戀》讓她重新思考長期關係中的磨合，「很多時候不是不愛，而是缺乏好好溝通的時刻。」 她形容角色「安安」所處的15年婚姻狀態，如同現實版的「七年之癢」，長期為家庭付出卻被視為理所當然，失落感因此累積。為貼近角色，她觀察已婚女性的處境，並參考心理諮商師朋友的建議，理解在婚姻中保留自我與經營兩人關係的重要性。 她也坦言，劇中因「在家工作與外出工作」引發的爭執，以及阿偉回憶「從前的安安」那場戲，讓她深刻反思：無論婚姻或任何關係，時間久了，更需要提醒自己找回初心，記得彼此最初相愛的原因。

