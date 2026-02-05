蔡昌憲結婚8年認了「逃避問題」！常說這句話導致夫妻產生誤會 吵架不敢幽默化解曝原因

蔡昌憲（右）與周曉涵在舞台劇《婚內失戀》中飾演夫妻。艾彼新創股份有限公司提供

蔡昌憲與周曉涵在舞台劇《婚內失戀》中飾演結婚15年的夫妻，多次排練後，蔡昌憲才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」

談到角色「阿偉」，蔡昌憲笑說自己對他相當有共鳴，尤其是阿偉常掛在嘴邊的一句話：「我不是這個意思！」他認為，在親密關係中，一句話往往會被延伸解讀成更多層意思，導致誤會產生，而這句話他本人也很常說。

蔡昌憲坦言親密關係易被延伸解讀。艾彼新創股份有限公司提供

此外，阿偉面對婚姻問題時，明知有狀況卻不知該如何處理，於是選擇暫時逃避、假裝一切都好，戲外結婚8年的蔡昌憲直言：「跟我其實滿像的。」不過，蔡昌憲也點出自己與角色的差異，表示阿偉在爭執時，習慣用幽默或玩笑化解衝突，但他本人並不傾向這樣的方式，「因為幽默有時候很難真正照顧到對方的心情，一不小心反而會讓對方更受傷。」

首次與周曉涵搭檔演出，蔡昌憲形容兩人都是「第一次」，他是首次演出以婚姻為主題的作品，周曉涵則是第一次挑戰舞台劇，「我們對阿偉跟安安的理解都很新鮮，很像在認識一個新朋友。」他也提到，導演相當鼓勵演員保留自身特質，讓角色在排練過程中慢慢長出來。

蔡昌憲（右）搭檔周曉涵各自都「獻第一次」。艾彼新創股份有限公司提供

周曉涵首次挑戰舞台劇：全面性考驗

而周曉涵首次挑戰舞台劇，則直言這是一場全面性的考驗，她表示舞台劇不僅要同時記住大量台詞、走位與動作，還得邊演邊說，稍不留神就會顧此失彼。除了技術層面，她也正在適應舞台表演所需的「能量釋放」，無論是音量或情緒強度，都與影視表演截然不同，「電視劇鏡頭很近，但舞台劇是要把情緒傳給整個觀眾席，這件事我還在學習中。」

談到對婚姻與《婚內失戀》主題的理解，周曉涵分享，讀完劇本後，對長時間親密關係有了更多反思。她認為再深的感情都難免經歷磨合，當初吸引彼此的可愛與體貼，可能會在日常消磨中逐漸淡去，「很多時候不是不愛了，而是需要坐下來好好溝通，理解彼此為什麼改變。」

周曉涵首次挑戰舞台劇，直言這是一場全面性的考驗。艾彼新創股份有限公司提供

談及自己與角色的異同，周曉涵笑說，兩人最像的地方是會和另一半鬥嘴，不同的則是「碎碎唸」。她自認在衝突時偏向冷戰或簡短、有力的回應，而非長時間的念叨，這也成了她詮釋角色時的一大挑戰。



