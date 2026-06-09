蔡昌憲難接受傅子純離世「回憶照片哭倒地」！2歲愛女擦淚安慰

蔡昌憲今出席三立台灣台《世界的形狀》首映會，談及好友傅子純過世一度哽咽。（三立提供）

演員傅子純本月7日急性血癌過世，享年46歲，其靈堂10日設於板橋殯儀館旁生命會館，下午1點起開放親友弔唁，讓演藝圈久久難以接受。傅子純生前好友蔡昌憲今（9日）偕黃迪揚出席三立台灣台《世界的形狀》首映會，談及此事，蔡昌憲一度紅了眼眶，「真的太突然了，到現在還是覺得很不真實。」兩人合拍《苦力》培養深厚交情，形容傅子純是個非常溫暖的人。

今稍早記者會上，蔡昌憲談到傅子純，神情瞬間沉重下來，至今仍難接受對方離開的消息，他透露，最近整理手機時翻到過去一起拍戲的照片，看到過往回憶忍不住默默掉下眼淚，「看到那些照片真的很捨不得。」一旁年幼的女兒發現爸爸流淚，還貼心幫自己擦眼淚安慰：「沒事我保護你！」讓蔡昌憲更揪心。

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黃迪揚（左）與蔡昌憲帶領觀眾透過外國人視角認識台灣。（三立提供）

談到健康議題，蔡昌憲也分享，現在只要覺得身體哪裡怪怪的，就會先詢問老婆，再利用AI工具查詢相關資訊，笑說自己最近有點健忘，因此特別重視健康管理，平時最愛打網球和高爾夫球來抒壓。黃迪揚則透露，近年開始建立固定運動習慣，透過羽毛球和睡前儀式感來調整生活步調，希望讓身心維持在最佳狀態。

談回節目，蔡昌憲強調《世界的形狀》最大特色是透過外國人視角重新認識台灣，錄影過程中常常被帶入不同國家的生活情境，連自己都感到驚訝。黃迪揚則說，每位外國導遊選擇留在台灣的理由都讓他印象深刻，「原本只是好奇他們怎麼來台灣，結果聽完每個人的故事都很感動。」進而由節目中開拓視野與見識。

蔡昌憲（左起）、南珉貞、黃迪揚體驗韓國當地文化。（三立提供）

特別的是，近年在台高人氣的韓籍啦啦隊女神南珉貞，也在首集節目中帶著兩人體驗韓國文化，由於來台時間不長，中文程度介於「聽得懂又好像沒完全懂」之間，錄影時經常靠手機翻譯，天然反應讓現場笑聲不斷，就連蔡昌憲大方告白，南珉貞全程竟頻頻點頭回應「嗯嗯嗯」，讓蔡昌憲哭笑不得：「我到現在還是不知道她到底覺得好還是不好！」

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