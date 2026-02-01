蔡昌達參選大寮林園議員 黃捷籲民調唯一支持

高雄市議會前副議長、高雄市議員參選人蔡昌達獲立委黃捷力挺。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

高雄市議會前副議長、高雄市議員參選人蔡昌達，長期深耕大寮、林園地區基層服務，憑藉務實問政與親民作風，累積深厚地方信任，面對即將展開的立法委員電話民調，立委黃捷公開表態力挺蔡昌達，懇請鄉親在接獲電話民調時，唯一支持蔡昌達，讓真正做事、熟悉地方需求的民代持續為地方發聲。

立委黃捷表示，蔡昌達多年來投入地方公共事務，無論擔任市議會副議長期間，或卸任後持續服務地方，都展現高度責任感與行動力，是地方公認的「服務達人」。他不只在政策與建設議題上有豐富經驗，更能站在基層角度，協助鄉親解決實際問題，值得鄉親全力支持。

蔡昌達長期勤走地方、深入社區，走街串巷早已成為日常，由於熟悉大寮、林園的產業結構與生活脈絡，對交通安全、環境改善、就業發展及公共建設等議題皆有深入了解，也因此被不少居民親切稱為「『寮』得來的老朋友」，象徵多年累積的情感連結與信任基礎。

蔡昌達過去在市議會服務期間，積極監督市政、為地方爭取建設資源，卸任後仍持續投入基層服務，協助里民反映問題、串聯資源，讓服務不中斷，親民作風與實幹精神，深獲地方鄉親肯定與好評。

蔡昌達表示，感謝黃捷委員的公開推薦，也感謝大寮、林園鄉親一路以來的支持與鼓勵。未來若有機會再度進入議會，將秉持「服務優先、地方優先」的初衷，強化問政能量，持續為地方爭取更多建設與資源。

競選團隊也呼籲鄉親，近日若接獲電話民調，請唯一支持蔡昌達，讓熟悉地方、願意傾聽民意、真正做事的民意代表，持續為大寮、林園的未來打拚。