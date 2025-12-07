蔡明彥專欄／記憶體、電子零組件 需求熱
近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gemini AI滿版活血復出，整個供應鏈故事恐隨之轉向，導致AI類股走勢趨於分歧，分散類股攻擊力度。
其次，日本央行行長植田和男拋出升息說，與首相高市力主的寬鬆主張方向不一，導致日圓急彈，迫使部分風險性資金平倉退場觀望，影響權重股走勢。
最後，三星2奈米等高階製程良率提高後，在目前幾乎由台積電一家獨占的高階晶圓代工市場聲量日增，加上前一季台積電亞利桑那州廠因供應商失誤，導致近萬片產能報廢損失，讓積極配合川普總統美國製造要求的美系大廠必須思考多元下單。
另一方面，台積電（2330）高階封裝產能仍不敷客戶所需，高階封裝實力不弱的英特爾也被美系客戶列入供貨名單考量，恐讓市場對台積電2027年的獲利預估帶來變數，導致台積電股價在站回所有均線之後，仍缺乏臨門一腳的利多來啟動另一波多頭攻勢。
展望後市，美國上周公布的就業數據良好，感恩節後啟動的年終銷售旺季在關稅風雲不確定性下仍開出紅盤；而對美國經濟影響占比最高的服務業，上周公布的服務業PMI也持續站穩在50以上擴張區，美國經濟狀況依舊良好。
儘管美國通膨數據仍未回到Fed目標區，但第二號人物紐約分行行長威廉斯已表態支持本周今年最後一次FOMC會議降息；加上川普總統已幾乎明示將在明年1月欽點目前白宮經濟委員會主任哈塞特為下一任Fed主席，且明年FOMC委員還有四席異動，川普的降息主張，在他任用的人馬陸續上任之後，貨幣政策鷹、鴿走向將更明顯朝鴿派傾斜，以拉抬經濟與股市、備戰明年底的期中選舉。這也是近期多數證券、金融研究機構發布2026年股市展望時看多美股的主要論調之一。
從產業面來看，膽小者遊戲下，科技大廠對AI投資未見縮手，導致AI伺服器生產所需的多項重要關鍵元件缺貨，除了最上游的CoWoS封裝產能持續滿載，導致AI晶片仍供不應求外，高頻PCB所需的玻纖紗，最大供應商日東紡織雖已展開擴產，但新產能最快也須明年中才能少量開出，更大的產能還得等到2027年才有機會量產。
中、美稀土大戰加上硬碟廠商原有產能就不足，伺服器儲存需求轉往SSD， 加上三大記憶體廠集中火力搶攻AI伺服器所需的HBM DRAM，消耗掉大量記憶體產能。由於前幾年記憶體景氣不佳，各大廠先前投資均不足，如今需求暴增，新產能開出尚待時日，故業者均已喊出記憶體已進入超級大循環的說法，記憶體類股族群走勢仍欲小不易。
此外，相較於環球晶有大量新產能開出，產能利用率尚待提升，台勝科在法說會中卻表示其12吋矽晶圓已滿載，顯示整體半導體需求不弱；被動元件部分，全球第二大廠韓國SEMCO也喊出產能滿載開始展開擴產；大陸龍頭風華高科近期也宣布調整售價以反映原料銀價之飆升，顯示這一波AI帶動的電子零組件需求仍在整個科技供應鏈擴散。
雖然近期資金輪動快速，個股常常出現一日行情，建議投資人可留意主動式ETF選股方向。此外，由於AI應用仍在快速擴張，科技股後勢仍不看淡，且年終將至，集團作帳題材也在，建議投資人12月可偏多操作。
（作者是群益投顧董事長）
更多udn報導
周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」
國道標誌一上一下差在哪？交通部揭正解 駕駛怨1事
她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴
李千娜、顧穎母女首同台美成這樣！緬懷2人太催淚
其他人也在看
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
搶進輝達供應鏈！這「先進封裝設備廠」週飆近23%、訂單滿手 外資連2週狂補貨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI伺服器與HPC需求持續升溫，先進封裝與封測自動化需求隨之起漲，相關供應鏈個股也成為市場焦點。先進封裝設備廠竑騰（...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
低軌衛星訂單滿手！這「通訊衛星元件大廠」11月營收創高...全年獲利看俏 股價飆上歷史新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨全球低軌衛星（LEO）題材逐步升溫，相關建置進入密集部署階段，通訊衛星元件大廠昇達科（3491）也因LEO應用相關元件出貨...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔助攻印度塔塔蓋12吋晶圓廠！創海外授權首例 反遭外資重砍9.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
阿伯靠ETF季領48萬元！不敗教主點其中心法
[NOWnews今日新聞]不少投資人不想要心情隨著股價波動，因此選擇投資「高股息ETF」，只要等著領股息就好。有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘，在臉書上分享一則案例，有一名90歲許姓阿伯早在0087...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 11
明年台股3萬點是低標！5大投顧「2026行情攻略」 AI主軸外「這族群」有望補漲
今（2025）年4月間，受美國對等關稅影響，台股先是崩盤狂瀉2065點，創下史上最大跌點後，3日後又暴漲超過1600點，創下單日漲點新高，屢創驚人紀錄，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車。年關將近，近日迎來各大券商展望會舉辦潮，對於2026年台股表現，等5大投顧多普遍保持樂觀看法，認為明年有望再創高點，台股3萬點大關指只是低標。 雖對等關稅掀起全球政經海嘯，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
11月營收年增81%！「三星電子通路商」股價飆破9%登量價雙增王 華邦電、緯創也在榜上
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（5日）終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27,980.89點。記憶體通路指標股、三星電子通路商至上（8112）...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
這檔ETF近半年報酬率達6成！小兒、長老全搶進 八大公股另砸11.7億買超0050
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（12/01～12/05）上揚354.41點，收在27,980.89點，週漲幅1.28%。根據晨星11月底數據，台股加權指數近6個月...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
全球軍工股突飛猛進 謝金河：台灣落後很多
[NOWnews今日新聞]先前總統賴清德提出金額上看1.25兆元新台幣的國防特別預算，不過遭到立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，其實這個預算除了強化台灣的自...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 28
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
重返榮耀？川普掀機器人狂熱「這2檔」連拉2根飆狠了 大摩：2045潛在市場將達3050億美元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導傳言美國總統川普（DonaldTrump）將在2026年頒布機器人相關行政命令，帶動市場機器人行情重啟，穎漢（4562）、羅昇（8374）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
AI資料中心引爆！「這矽光子」11月營收年增147% 法人看好Q4營收有望達6億元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導在AI資料中心建設持續升溫下，帶動光通訊設備需求，矽光子概念股聯亞（3081）5日公告最新營收，11月營收年增達147.01%。展...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
股、債、黃金「三殺」？日央行再掀升息風暴 阮慕驊揭3指標：美日安排好的局
全球超級央行周將至，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，市場近期熱議日本央行12月19日可能再度升息，更傳出「股市、債市、黃金」三殺的驚悚說法，引發討論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文提出3點分析，他直言，19日的日本升息，是美日有共識之下的安排，既然已有安排，何來金融資產的崩跌。阮慕驊表示，這兩天網路上的一些財經影片，把12月19號日本央行可能再次升......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
0050喜迎南亞科、健策！外資仍與197萬股民作對「再提47億元離去」 00919也中刀
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周震盪走高，加權指數周五收在27980.89點，周線上漲354.41點，漲幅1.28%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周大買526....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全球股市風向球將出爐！台股有望收復28K？
美股5日收高，輝達股價下跌0.53%，台積電ADR上漲0.61%。法人指出，市場靜待9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，將是全球股市後續走勢重要風向球。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話