蔡明彥專欄／記憶體、電子零組件 需求熱

近期台股盤勢糾結，主因研判有三：首先，市場對於科技大廠瘋狂大投資，可能導致泡沫的疑慮仍未完全消除，且Google Gemini AI滿版活血復出，整個供應鏈故事恐隨之轉向，導致AI類股走勢趨於分歧，分散類股攻擊力度。

其次，日本央行行長植田和男拋出升息說，與首相高市力主的寬鬆主張方向不一，導致日圓急彈，迫使部分風險性資金平倉退場觀望，影響權重股走勢。

最後，三星2奈米等高階製程良率提高後，在目前幾乎由台積電一家獨占的高階晶圓代工市場聲量日增，加上前一季台積電亞利桑那州廠因供應商失誤，導致近萬片產能報廢損失，讓積極配合川普總統美國製造要求的美系大廠必須思考多元下單。

廣告 廣告

另一方面，台積電（2330）高階封裝產能仍不敷客戶所需，高階封裝實力不弱的英特爾也被美系客戶列入供貨名單考量，恐讓市場對台積電2027年的獲利預估帶來變數，導致台積電股價在站回所有均線之後，仍缺乏臨門一腳的利多來啟動另一波多頭攻勢。

展望後市，美國上周公布的就業數據良好，感恩節後啟動的年終銷售旺季在關稅風雲不確定性下仍開出紅盤；而對美國經濟影響占比最高的服務業，上周公布的服務業PMI也持續站穩在50以上擴張區，美國經濟狀況依舊良好。

儘管美國通膨數據仍未回到Fed目標區，但第二號人物紐約分行行長威廉斯已表態支持本周今年最後一次FOMC會議降息；加上川普總統已幾乎明示將在明年1月欽點目前白宮經濟委員會主任哈塞特為下一任Fed主席，且明年FOMC委員還有四席異動，川普的降息主張，在他任用的人馬陸續上任之後，貨幣政策鷹、鴿走向將更明顯朝鴿派傾斜，以拉抬經濟與股市、備戰明年底的期中選舉。這也是近期多數證券、金融研究機構發布2026年股市展望時看多美股的主要論調之一。

從產業面來看，膽小者遊戲下，科技大廠對AI投資未見縮手，導致AI伺服器生產所需的多項重要關鍵元件缺貨，除了最上游的CoWoS封裝產能持續滿載，導致AI晶片仍供不應求外，高頻PCB所需的玻纖紗，最大供應商日東紡織雖已展開擴產，但新產能最快也須明年中才能少量開出，更大的產能還得等到2027年才有機會量產。

中、美稀土大戰加上硬碟廠商原有產能就不足，伺服器儲存需求轉往SSD， 加上三大記憶體廠集中火力搶攻AI伺服器所需的HBM DRAM，消耗掉大量記憶體產能。由於前幾年記憶體景氣不佳，各大廠先前投資均不足，如今需求暴增，新產能開出尚待時日，故業者均已喊出記憶體已進入超級大循環的說法，記憶體類股族群走勢仍欲小不易。

此外，相較於環球晶有大量新產能開出，產能利用率尚待提升，台勝科在法說會中卻表示其12吋矽晶圓已滿載，顯示整體半導體需求不弱；被動元件部分，全球第二大廠韓國SEMCO也喊出產能滿載開始展開擴產；大陸龍頭風華高科近期也宣布調整售價以反映原料銀價之飆升，顯示這一波AI帶動的電子零組件需求仍在整個科技供應鏈擴散。

雖然近期資金輪動快速，個股常常出現一日行情，建議投資人可留意主動式ETF選股方向。此外，由於AI應用仍在快速擴張，科技股後勢仍不看淡，且年終將至，集團作帳題材也在，建議投資人12月可偏多操作。

（作者是群益投顧董事長）

【看原文連結】

更多udn報導

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」

國道標誌一上一下差在哪？交通部揭正解 駕駛怨1事

她出遊逛街最怕去1地方 一票人有共鳴

李千娜、顧穎母女首同台美成這樣！緬懷2人太催淚