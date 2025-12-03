蔡明彥：嚴密監控中共水上兵力 避免其興釁動作

針對中國與日本對立僵局是否影響台海穩定的問題，國安局局長蔡明彥今天(3日)在立法院答詢表示，目前正是共軍考核演訓的熱門季節，只需給個特定科目就可以變成一種針對性的演習，因此，國安局正嚴密監控中共水上兵力，必要時也會啟動國際友盟情資交流合作，全力避免中共在年底之前的挑釁舉動。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢「台灣有事」的內容引發中國不滿，中日僵局已持續近月，對立態勢似有逐漸升高趨勢；不過，國安局長蔡明彥表示，中共確實透過複合式威脅持續對日本施加壓力，但仍保留對日溝通管道，可見中共也有在進行某種程度的風險控管，避免情勢失控或升溫。

至於中共是否會擴大軍事威脅，甚至在年底前發動軍事演習？蔡明彥指出，每年10月至12月是共軍年度考核的熱門季節，所以只需將其例行性的聯合戰備警巡或遠海長訓做個組合，再給予一個特定的科目，就可以變成是對台灣的針對性演習。

蔡明彥強調，國安局及相關單位都會料敵從寬，持續注意共軍動態，蔡明彥說：『(原音)目前中共的水上兵力，今天早上為止，有4個編隊是在西太平洋周邊水域活動，我們都有嚴密監控，也跟國防部、其他國安情報機關會注意相關狀況，假如有必要的話，也會啟動我們跟國際友盟情資交流跟合作，包括科技情報交換，避免中共在這個階段，委員所擔心的，年底之前有任何興釁的動作。』

另外，蔡明彥在答詢時也說明今年迄今有8國艦艇、總共通過台海12次，8個國家分別是美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、越南、英國、法國，而12次通過則有美國與英國、加拿大與澳洲的2次聯合行動，可見國際社會、美國友盟重視台海和平穩定，並以自由航行表達具體支持，沒有因為中共的因應舉動而有所退卻。

蔡明彥表示，中共在外艦通過時都會派出兵力跟監，甚至以空中兵力進行模擬攻擊，我國與友盟對此都有情資交換，讓友盟進入台海周邊水域時，可以掌握共軍的活動樣態。