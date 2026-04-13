蔡明彥：嚴防中共藉涉臺措施介選

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記者林睿奕／綜合報導

針對中共宣布10項涉臺措施，國安局局長蔡明彥昨日接受媒體聯訪時表示，中共和在野黨交往具有戰略、政治及經濟3個目的，北京具有臺海主導權，可增加未來在「川習會」處理涉臺議題籌碼，但要推動相關措施應與中央政府接觸，而非透過政黨私相授受。

蔡明彥指出，中共在戰略上，主要強調北京具有臺海和、戰的主導權，目的在排除外力介入臺海情勢，同時操作在野黨對北京立場的呼應，增加在未來與美國總統川普會晤時，處理涉臺議題的籌碼。政治層面則在交往過程中，不斷推宣所謂「中華民族的偉大復興」、兩岸制度性和平，目的是把臺灣引導到「一中」框架的政治設定。經濟部分，北京希望臺商增加對岸投資、增加經濟發展，同時弱化臺灣和全球非紅供應鏈參與跟合作，並釋出惠臺措施，以增加臺灣對中國大陸市場依賴。

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蔡明彥強調，中共宣布的多項惠臺措施，應與我國中央政府接觸，政府才能評估規劃及相關交流，而非透過政黨交流私相授受。另每到選舉，都可發現中共會提出惠臺措施，因此，要注意觀光交流、臺灣農漁產品採購，演變成中共對臺介入選舉工具的相關操作。

國安局局長蔡明彥表示，中共與在野黨交往具有戰略、政治及經濟共3個目的，並強調北京具有臺海的主導權，增加未來在「川習會」處理涉臺議題籌碼。（記者林睿奕攝）