蔡明彥：攜手國防部掌握共軍動態 確維國家安全
記者王子昌／臺北報導
國家安全局局長蔡明彥昨日表示，「川習會」主要聚焦經貿，美方不會以臺灣議題換取中共經貿優惠。另分析中共對臺進行法律、心理及輿論戰，蔡明彥指出，宣示性大但沒有實質意義，會持續與國防部發揮聯合情監偵掌握共軍動態，確維國家安全。
蔡明彥昨日出席立法院外交及國防委員會會前受訪時指出，「川習會」主要聚焦經貿，但也會觸及包含臺灣議題在內的地緣政治問題，且美國國務卿盧比歐已對外說明，美方不會以臺灣議題換取中共經貿優惠。臺美溝通歷來皆非常順暢，美方也會循例透過外交管道，向我國說明美「中」峰會進行狀況，也會透過管道了解實際情形。
另方面，針對中共「中央」委員候補名單均跳過共軍代表、「中央」軍委也未增補，蔡明彥指出，此次「四中全會」缺席名單，過往未曾出現這麼多的缺額，顯示習近平不信任新一代將領，國安局會持續掌握，關注是否有軍委結構縮小化造成軍事決策偏聽及風險等問題。至於共軍年底有無大型演訓，他分析目前多屬例行性活動，會持續與國防部發揮聯合情監偵充分掌握，並和國際友盟交換情資，確維國家安全。
