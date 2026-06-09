蔡明忠喊「爬回千金股」點火！富邦媒9天飆8根漲停 再遭加重處置「關」到24日
台股今（9）日在權值電子股帶動下強彈1201點，但近期股價暴衝的電商股富邦媒（8454） 則遭證交所祭出更嚴格的交易處置措施。根據證交所最新公告，富邦媒９個交易日漲幅超過123%，因再度達到注意交易資訊標準，將自6月10日起至6月24日止列為加重處置股，撮合方式由原本每5分鐘撮合一次，進一步延長至每20分鐘撮合一次。
富邦媒股價近日上演驚人漲勢，起因於董事長蔡明忠 在5月底股東會上的一席話。他當時向股東信心喊話表示，「爬也要爬回千金股」，並透露若有意願被momo併購的公司歡迎主動接洽，激勵市場買盤大舉湧入。
在董事長喊話效應發酵下，富邦媒自5月27日收盤191元起步，短短9個交易日內拉出8根漲停板，股價最高衝上426.5元，累計大漲235.5元，漲幅超過123%，成為近期台股最受矚目的飆股之一。
不過，富邦媒此波股價急漲也觸及監理警示標準。證交所指出，富邦媒自6月5日起已因連續三個營業日達公布注意交易資訊標準而遭首次處置，原處置期間至6月18日止，採每5分鐘撮合一次的人工管制撮合作業。近期由於交易持續異常熱絡，再度觸及注意交易資訊標準，因此遭升級為加重處置，處置期間延長至6月24日，且撮合頻率進一步降至每20分鐘撮合一次。
證交所並公告，富邦媒投資人單日委託買賣達一定數量以上，券商須預先收足買進價金或賣出證券；信用交易部分則須收足融資自備款或融券保證金。
富邦媒曾受惠疫情期間宅經濟商機，2021年9月股價一度衝上2190元天價，躋身千金股行列。然而隨著疫後消費回歸實體通路，加上跨境電商競爭加劇，股價陷入長期修正。今年股東會則在董事長喊話及市場資金追捧下強勢反彈，能否延續漲勢並朝「重返千金股」目標邁進，仍待後續基本面表現驗證。
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