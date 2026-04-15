蔡明忠蔡明興領軍富邦演說秀 聚焦防詐等4議題

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（中央社記者蘇思云台北15日電）富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍。富邦金今天表示，此次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，員工也從第一線經驗出發，盼回應社會議題。

富邦金今天發布新聞稿，為鼓勵員工從工作現場出發，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」於4月14日舉行。

富邦集團董事長蔡明忠表示，適逢富邦成立65週年，富邦一路走來始終以人才為企業最重要的基礎。富邦演說秀起源於民國69年，富邦集團故總裁蔡萬才創辦演講比賽，初衷即是培養人才的思辨與表達能力；這樣的精神延續至今，也讓富邦演說秀成為企業文化中重要的傳統，不僅形式上從演講比賽發展為今天的FUBON Talks，內容上也貼近當下社會需求，展現富邦人的社會關懷。

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富邦金控董事長蔡明興表示，本屆演說秀延續富邦品牌核心價值「誠信、親切、專業、創新」，並結合對照4大熱門議題金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展。不同於以概念為主的分享，今年更著重「從實務出發」，員工也結合自身職能與服務經驗，說明如何在第一線回應客戶需求。

富邦金指出，此次演說秀也邀請產學界專家擔任評審，從多元專業視角提供回饋。有富邦員工從服務流程的細節出發，思考如何讓金融服務更貼近不同族群的需求；也有人以防詐實務經驗為基礎，重新檢視第一線的守護角色；更有團隊結合AI工具與專業能力，優化作業流程，提升服務效率與品質。（編輯：潘羿菁）1150415