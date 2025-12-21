蔡明忠：AI把台灣推上世界舞台 明年經濟也會很好

（中央社記者呂晏慈台北21日電）富邦集團董事長蔡明忠今天表示，今年台灣經濟成長率估高達7.5%，明年也會很好；台灣在全世界人工智慧（AI）生態系中心，樂見台灣電子業前輩積蓄這麼多年的實力，終於在AI時代一舉把台灣推上世界舞台。

由富邦金贊助的2025台北馬拉松賽事今天開跑，蔡明忠接受媒體聯訪時表示，他記得年初受訪時預估今年經濟成長率破4%，已是當時較高數字，沒想到連自己都預測錯誤，今年台灣經濟成長率估高達7.5%，明年應該也會很好。

廣告 廣告

蔡明忠說，台灣還是在全世界AI生態系最中心，可以說是隨著AI起飛，AI會改變未來人類的生活，包括工業、商業、服務業、健康產業等，都會因為AI得到很大的幫忙，「很高興我們台灣有這些電子業的前輩，他們可以說積蓄這麼多年的實力，終於在這個AI（發展）的時候，一舉把台灣推上世界的舞台」。

蔡明忠今年第12度參與台北馬半馬賽事，儘管跑到最後幾百公尺左小腿抽筋，但仍然順利完賽。他談及，運動對自己來說就是舒壓，運動時就是全神貫注，感受身體每一寸肌肉，運動時發動的力量是什麼樣子，也能更了解自身身體狀況，對身體及心理幫助都非常大。

蔡明忠表示，他認為運動和經營企業都需要堅持，如同台積電創辦人張忠謀一以貫之的精神，從台積電創辦代工模式就堅持到底，也推薦民眾閱讀張忠謀的自傳，看完以後對每個人的事業、生活應該都會有很大的收穫。

富邦金董事長蔡明興表示，台北馬拉松自1986年舉辦至今，已成為台北城市品牌的重要象徵，更在2024年躍升為世界田徑總會（WA）金標籤賽事；富邦金已連續17年成為台北馬長期支持夥伴，今年首度培訓員工擔任視障陪跑志工，及號召員工志工協助賽務，以實際行動支持運動平權。（編輯：楊凱翔）1141221