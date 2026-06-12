蔡明興：富邦證獲利逼近銀行級 金控股價合理甚至偏低

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（中央社記者曾筠庭台北12日電）富邦金董事長蔡明興今天表示，受惠於台股交易熱絡，富邦證券每月經常性獲利已超過新台幣20億元，不含自營部位損益，規模已接近「銀行級」獲利水準。此外他提及，富邦金目前本益比不到10倍，明顯低於科技股30倍至100倍的水準，股價相對偏低，若是對比國際金融同業本益比約10倍至12倍，「本益比12倍應該算是很合理的、還是很低」。

富邦金今天舉行股東常會，蔡明興會後接受媒體訪問。今年富邦金通過配發現金股4.25元，追平富邦金歷史最高紀錄，展望今年股利政策，蔡明興表示，公司希望以調整後盈餘40%至50%作為發基礎，且順應股東偏好將以現金股利為主，並預期在獲利成長下，明年股利有機會優於今年。

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談到台股未來走向，他指出，目前台灣今年經濟成長表現優於韓國，雖然台韓兩地同樣受惠AI浪潮，但台灣受惠範圍更為全面，從伺服器、晶片到零組件，整體AI供應鏈多數集中在台灣，目前甚至出現普遍缺貨情況，進一步帶動價格上揚與企業獲利成長。

蔡明興進一步指出，AI熱潮使CPU需求大幅提升，過去GPU與CPU比例約為4比1，如今已接近1比1，使CPU需求倍增，也帶動整體供應鏈擴張。他並提到，包括台積電等晶圓代工廠產能持續緊俏，顯示AI基礎建設若持續擴張，台灣的廠商及股市將持續受惠。

有媒體詢問台灣金控業合理的本益比應該落在哪個區間較為合理，對此蔡明興表示，以富邦金今年前5月調整後每股稅後盈餘11.36元計算，目前本益比不到10倍，明顯低於科技股30倍至100倍的水準；若與國際同業相比，壽險及金控公司合理本益比約10倍至12倍，銀行業甚至可達15倍至20倍，「本益比12倍應該算是很合理的、還是很低」。

對於投資人持續進場股市的建議，蔡明興則提醒應避免「借很多錢去買股票」，因為不怕一萬、只怕萬一，若市場出現劇烈修正時可能造成重大損失。若缺乏時間研究個股，建議可透過ETF進行分散投資，由專業管理降低風險。（編輯：潘羿菁）1150612