蔡明芳專欄：中國對外經濟脅迫 經濟復甦更遙遙無期
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授
中國國家統計局在11月27日公布，10月份的全國規模以上工業企業利潤年減5.5%，1至10月份，全國規模以上工業企業實現利潤年增1.9%，顯示企業利潤逐漸減少，中國生產過剩以及有效需求不足應是中國工業的企業利潤持續減少的主因。雖然北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫在復旦大學第十屆首席經濟學家論壇上指出，研究顯示中國經濟具備 8% 的成長潛力。但是，中國面臨通貨緊縮與生產過剩的問題卻是不爭的事實。
雖然企業的獲利可能來自於內需市場與出口市場，但是，中國除了有效需求不足所導致的物價下跌外，生產過剩的問題不僅造成國內廠商的低價競爭，也將生產過剩的問題輸出到全世界，使得美國、歐盟等國家先後對中國的部分出口產品加徵反傾銷稅或反補貼稅，甚至其他產業如風電產業，仍受到歐盟進行傾銷調查。除了美國與歐盟外，我國財政部在近日則公告對中國製啤酒加徵最高稅率51.94%的反傾銷稅，對熱軋鋼品加徵最高稅率為20.15%的反傾銷稅。今年5月，美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）則確認對東南亞4國傾銷的太陽能設備加徵關稅，其中，柬埔寨部分廠商面臨最高3,521%關稅，越南的平均稅率為396%，泰國為375%，馬來西亞為34%。由上述討論可知，對中國廠商加徵反傾銷稅的國家已持續增加，中國在外國市場進行傾銷的產品也非常多。
固定資產投資衰退的中國經濟
此外，中國國家統計局在11月14日除了公布中國10月的消費者物價指數(CPI)年增率為0.2%外，10月的生產者物價指數(PPI)則是年減2.1%，中國的PPI已連續37個月呈現衰退，更重要的是，中國1至10月全國固定資產投資（不含農戶）年減1.7%中，扣除房地產開發投資，全國固定資產投資年增1.7%，中國固定資產投資的減少可能受到中國政府對生產過剩的管制以及廠商對未來悲觀而減少投資所影響，當投資減少時，就業市場也會受到衝擊，進而影響消費。
除了前述企業利潤、CPI以及PPI與固定資產投資等數據外，中國10月份的出口也是衰退，根據中國海關總署在11月7日公布的資料顯示，以美元計價，相較於9月出口年增率為8.3%，中國10月出口年減1.1%，就2025年前10個月的中國出口資料而言，中國前三大出口市場為東協、歐盟和美國，中國對東協出口年增率為14.3%，對歐盟年增率為7.5%，對美國出口則年減17.8%。中國若要以東協的出口市場來抵銷美國出口值的降低，即使出口總值可以互抵，但出口至美國產品的附加價值應難與東協市場相比，這是因為，美國的人均所得與高於東協市場所致。因此，在美國的對外貿易政策不變下，中國出口持續降低的趨勢應無法避免。
最後，日本知名歌手濱崎步雖受到中國政府「不可抗力」因素的影響，而最終決定在11月29日面對1萬4000個空位，完成上海的演出，但中國政府的干預已引起世界的關注，這也凸顯各國與中國經濟往來只有中國機制，並不存在市場機制。若中國政府因日本首相高市早苗的發言而持續對日本各行各業進行經濟脅迫，則中國的出口廠商又會面臨另一個較高附加價值的外國市場萎縮，這對國內需求不足的中國廠商而言，絕不是好消息。此外，中國在11月的製造業採購經理人指數(PMI)為49.2已連續第八個月萎縮，非製造業的PMI為49.5，同樣出現萎縮。因此，在全國規模以上工業企業利潤與固定資本投資均減少的情況下，若中國政府無法提高國內需求，卻又減少具較高附加價值的外國市場，則中國明年的經濟成長必然會衰退，中國的經濟數據不會有好消息。
