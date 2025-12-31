蔡明芳專欄：中國貿易順差創新高 加重各國的經濟負擔

2025年12月30日，中國江蘇省連雲港港東方港務分公司碼頭，出口汽車正準備上貨輪，該口岸車輛出口已突破37.5萬台。圖／東方IC

蔡明芳／淡江大學經濟學系教授

在美國對等關稅計畫下，中國一方面除了要面對較其他出口競爭國高出許多的關稅稅率外，另一方面也面臨美國因擔心中國廠商為了規避關稅而藉由鄰近國家進行違規轉運，而公布洗產地關稅40%。換句話說，任何協助中國廠商規避關稅的國家都會讓該國所有輸美產品均面臨加徵40%關稅的風險。因此，美國對中國加徵對等關稅以及洗產地關稅，均讓以美國市場為主要出口目的地的中國廠商面臨極大的挑戰，中國今年對美國出口至11月止已累計連續8個月的兩位數字衰退。

廣告 廣告

在中國對美出口因高額關稅而持續減少下，東協市場已成為中國的最大出口市場，歐盟雖已對中國電動車加徵反補貼稅，但歐盟並未如美國對所有中國產品均加徵關稅，因此，中國對歐盟的出口也持續增加。

根據歐盟統計局(Eurostat)的資料顯示，2024年歐盟對美國貿易順差1,982億歐元，對中國貿易逆差3,045億歐元，歐盟對中國貿易逆差持續提高是法國總統馬克洪在訪問中國時會指出不排除仿效美國對中國加徵關稅的主因。儘管歐盟對中國的貿易逆差持續增加，中國商務部在本月22日仍宣佈，將對歐盟部份乳製品課徵最高近43%的反補貼稅，由於乳製品為歐盟的主要出口品之一，對許多農民的影響並不小於一般製造業。農產品與觀光服務業是近年中國政府對台灣、澳洲、日本、立陶宛等國進行經濟脅迫的主要產業。

在目前僅有美國對中國大幅提高關稅的情況下，中國對美出口雖會減少，但是，若中國對其它國家的出口增加夠多且勝過對美出口衰退幅度，則中國的總出口仍是會增加的。根據中國海關總署在12月8日公布11月的對外貿易數據顯示，中國11月的對美出口年減28.6%，減幅較10月年減25.2%為高，中國對美出口減少與對等關稅以及國際供應鏈重組的趨勢是一致的。

雖然中國對美國的出口值雖然持續減少，但是，今年1至11月，中國對外總貿易額(進出口總值)為5.75兆美元，年增率為2.9%，其中，出口3.41兆美元，年增率為5.4%。進口2.34兆美元，年減0.6%，在中國出口成長與進口衰退的情況下，中國對外貿易順差已達為1.07兆美元。

由中國的貿易統計數據可以知道，中國今年以來對東協國家與歐盟的出口增加以及非洲市場，是中國對外貿易順差反而增加的主因。然而，貿易順差是指淨出口收益而非獲利，這也表示這些非美市場面對中國低價傾銷的衝擊會進一步提高。在非美市場的國內消費普遍未有太大成長的情況下，中國出口的增加只會讓各國國內廠商面臨更激烈的價格競爭，對各國國內就業帶來衝擊。以歐盟為例，歐盟汽車業在國內市場與海外市場均面對中國電動車低價競爭的衝擊，進而使得歐盟車廠陸續暫停部分工廠的生產，這些車廠的就業需求也會降低。若中國對歐盟的出口持續增加且對歐盟農產品或農產加工品課徵反補貼稅，則歐盟要對中國採取更嚴格貿易制裁手段的可能性將會大幅提高。

最後，許多以出口為主要經濟成長引擎的國家，過去多主張貿易自由化的程度愈高，對其出口愈有利，可帶動經濟成長。然而，在面對中國國內生產過剩與有效需求不足的情況下，若對中國低價產品仍採取自由貿易的政策，則大家以為的自由貿易將成為中國對其他國家低價競爭的「加速器」，進而影響各國的廠商利潤與就業。

因此，在2026年，對各國而言，如何降低中國低價傾銷的威脅應該是比與更多國家簽訂自由貿易協定更重要的事。若各國不在意中國低價傾銷而僅考慮增加與他國貿易協定，則因中國低價競爭而利潤大減的廠商與萎縮的國內市場也會讓各國簽訂貿易協定的好處大幅降低，這也是在對等關稅後，我國政府應該審慎因應的方向。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

不喝茅台的年輕人正在揭穿中國的「硬通貨」神話

李玉璽母「反對婚事」 許允樂「1計畫」緩和關係、夫妻倆得趕緊生小孩

林俊傑網紅女友小腹隆起！網瘋猜已懷孕 經紀公司鬆口回應了