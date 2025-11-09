蔡明芳專欄》全球供應鏈重組 是台灣出口集中特定產業的主因

我國與中國在本月7日均公布進口與出口的統計資料，就我國的出口統計而言，以美元計價，我國10月的出口205.2億美元，較去年同期增加49.7%，今年1月到10月的出口值為1,241.4億美元，較去年同期增加31.8%。就中國而言，根據中國海關總署統計，中國10月以美元計價出口較去年同期減少1.1%，今年1月到10月的出口年增率為5.3%。台灣與中國的出口規模雖不相同，但是，在美國對等關稅計畫下，台灣與中國的出口數字變化完全不同。

根據財政部「10 月海關進出口貿易初步統計」顯示，我國除了出口持續增加外，10月的貿易順差值為225.8億美元，較去年同期增加219.9%，今年1月到10月的累計貿易順差為1,218.2億美元，年增率為83.2%。其中，今年前10個月我國對美國的貿易順差為1,119.03億美元，已遠超過2024年對美貿易順差的水準647.03億美元。美國、中國加香港與東協為我國的前三大出口市場，今年前十月的出口占比，依序為29.5%、27.0%與19.1%。相較於2024年，我國對中國與香港的出口占比仍有31.7%，美國今年已成為台灣最大出口市場，這主要原因為資通與視聽產品大幅增加所致。

廣告 廣告

就台灣主要的出口商品而言，今年1月到10月，電子及資通產品的出口總值為3,763.68億美元，佔總出口比重73.2%，其中，資通與視聽產品的出口值為1,962.80億美元，佔總出口比重為38.2%，較去年同期增加77.9%。電子零組件的出口占比則為35%。電子及資通產品的出口比重，由2016年44.1%至今年前10個月已增加至73.2%，這也是許多輿論認為台灣出口已高度仰賴特定產業的原因。

但是，台灣的出口產品會從過去電子零組件轉為以資通產品的出口為主的原因為，國際供應鏈移轉所致。雖然政府有推出台商回台投資的方案，但是，不可否認，美國關稅與科技管制才是台商回台投資的重要原因。

在台灣既有的產業基礎與前瞻基礎建設的投資下，回台投資的產業才得以持續提高生產力與增加出口。當愈多廠商回台投資生產，則台灣對中國與香港的出口就會降低。在資通產品於台灣生產組裝的情況下，中國工廠對我國電子零組件的引申需求也會降低，因此，台灣出口至中國與香港的電子零組件就會減少。

台商回台投資對出口結構的影響

台商回台設廠使得台灣出口結構的改變，還可以從資本財與中間財的出口貿易結構來觀察，過去台灣資本財的出口比重多介於12%與13%之間，中間財的出口比重則在75%以上，最高為2022年的79%。但是，台商回台投資對出口貿易結構的影響從2022年後開始出現變化。從2022年開始至今年前10月，我國資本財出口比重由13.4%提高為34.6%，中間財出口比重則由79%降低至60.4%。換言之，台灣出口貿易結構的變化是非常顯著的，今年1月至10月的資本財出口較去年同期增加68.8%。

由上述分析可以知道，在國際供應鏈的重組趨勢下，台灣的主要出口產品與出口市場已出現顯著的改變。當特定產品的出口集中度愈高時，出口集中在特定產業的風險就會受到關注。然而，在其他產業的競爭優勢不明顯或市場的規模無法進一步擴大的情況下，出口高度集中在特定產業的問題，並非在短期內可以解決。更重要的是，我國在資通產品的優勢較其他國家廠商高出許多，故台灣的出口才會增加，也是台灣的出口與經濟成長可以超越其他國家的原因。

面對台灣產業優勢使得台灣出口高度集中特定產業的情況，政府可以做的是讓廠商自己去維持競爭的優勢，但是，將優勢產業的出口大幅增加解釋為台灣出口或經濟成長的隱憂，並不正確。更該關心的是，其他出口衰退或無法成長的產業是因為產品的差異性不足或市場已存在生產過剩所致，否則，政府將資源由具競爭力的產業移往沒有競爭力的產業，最後的結果可能讓台灣的出口產業更沒競爭力。

作者》蔡明芳 淡江大學經濟學系教授