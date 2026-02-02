蔡明芳專欄：台灣出現兩具經濟成長新引擎





隨著中國軍事擴張對區域安全的威脅愈來愈大，美國政府對中國軍事擴張與產業競爭威脅的關注也愈來愈高。美國在1月23日公布了「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy），美國國防戰略報告關注的四大優先任務包含：「保護美國本土」、「透過實力而非對抗在印太區域嚇阻中國」、「增加與美國盟友夥伴的責任共享」、「強化美國國防工業基礎」，這表示美國與中國間在特定產業的分工合作機會將進一步降低。由於現代國防軍事產業對於半導體與電子零組件的需求愈來愈大，因此，就2026美國國防戰略而言，美國與中國的生產合作會進一步減少，但與盟國的生產分工關係將會增加。

廣告 廣告

「2026國防戰略」下的中國經濟地位將持續降低

雖然讓製造業回流美國或強化國防工業基礎都是為了讓美國再次偉大，但是，若美國沒有盟國的合作與分工，則要讓美國再次偉大的目標將更難達成。在美國對外貿易政策與2026國防戰略的目標下，具有生產製造能力的美國盟國經濟將因取代中國生產製造地位而變好，中國國內的生產與就業機會則會因為美國戰略轉向而進一步降低。雖然近期南韓、加拿大與英國的領導人均前往中國訪問並希望增加與中國經貿的往來，但是，這並無法改變美國貿易與國防政策轉向對國際供應鏈重組的趨勢，2018年後的中國經濟也仍未看到復甦的可能。

用基期高低判斷台灣未來經濟成長率已過於簡化

就台灣而言，在美國明確定國防戰略方針下，我國經濟部也與美國國務院在美國完成第六次台美經濟繁榮夥伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），聚焦在促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七個領域的合作。由我國與美國的官方對話可以預期，在美國的盟國中，我國未來在上述許多領域的生產製造地位應會進一步提高。

主計總處在1月30日公布我國2025年經濟成長率概估為8.63％，在此基礎下，2026年的經濟成長率是否會因為基期水準高而降低，是許多社會輿論所關心的。平心而論，在以美國為主的全球貿易分工趨勢已逐漸改變的情況下，僅以基期高低來判斷未來一年經濟成長率的高低已不足夠，這是因為，在美國國防戰略與矽盛世宣言下，台灣特定產業領域在全球分工體性中應會更為重要，換言之，我國的國內投資與生產將會更多，附加價值也更高，這對台灣經濟成長的貢獻將會更大。若台灣產業每年生產的產品均相同，則以基期高低來衡量未來一年的經濟成長率可能是合理的評估方式，但是，在台灣生產地位的不可取代性以及國際市場對台灣產品有新的需求下，只看基期水準來評估台灣經濟成長的高低將會產生較大的偏誤。

阻絕中國傾銷 使經濟成長果實讓更多人有感

最後，就政府政策而言，國發會已將半導體、人工智慧（AI）、軍工、安控、次世代通訊等「五大信賴產業」列為國家重要的經濟戰略，這與本次台美對話EPPD的方向是一致的。由於目前許多經濟預測機構多僅是預期AI需求會持續增加，而未將EPPD的談判內容放入，因此，若考量台美合作的新方向，則我國2026年的經濟成長率應會比目前國內機構預測更高。需提醒的是，若政府今年可以花更多資源來協助國內廠商降低中國產品在國內的傾銷衝擊，則我國既有產業的產量也會增加，非電子產業業者對未來的預期也會改善，對台灣的經濟成長與成長的分配將會有更大的幫助。雖然傾銷是外國廠商的行為，但是，降低傾銷或阻止傾銷是政府可以幫助國內產業的工作，也才可使得經濟成長讓更多產業與受雇員工有感。

※作者為淡江大學產業經濟與經濟學系合聘教授